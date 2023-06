Inter, doppio scambio da 30 milioni: Marotta anticipa il Milan

Cercasi nuovo bomber, l’Inter si muove mettendo i bastoni fra le ruote alla concorrenza italiana. Ecco tutti i dettagli

Obiettivo attaccante per il Milan, ma anche per la Juventus considerata la possibile partenza di Dusan Vlahovic. Le due big di Serie A ‘guardano’ anche in Francia, nel mirino il quarto miglior marcatore della Ligue 1.

Parliamo di Lois Openda, esploso quest’anno con la maglia del Lens. La squadra di Franck Haise è stata la grande rivelazione del massimo campionato transalpino, giungendo seconda a pochi punti di distanza dal super PSG.

Il Lens ha così conquistato la qualificazione diretta alla prossima Champions, trascinata dai gol (20 in tutto) proprio di Openda arrivato l’estate scorsa per meno di 10 milioni. Un affare col senno di poi, visto che ora il 23enne di Liegi vale più del triplo. “Costa almeno 35 milioni”, ha detto a TV PLAY Marc Formeaux, agente e intermediario francese

In realtà su Openda ha messo gli occhi anche l’Inter, data l’incertezza riguardo il ritorno in prestito di Romelu Lukaku. A fine stagione è previsto un summit col Chelsea, proprietario del cartellino.

L’Inter sfida il Milan per Openda: doppia contropartita

Per la punta cresciuta nel Brugge, Marotta e Ausilio potrebbero muoversi in maniera concreta cercando di abbassare il prezzo con una se non addirittura due contropartite.

A tal proposito, Interlive.it fa i nomi di Lucien Agoume e Ionut Radu. Il centrocampista francese e il portiere rumeno sono reduci da due esperienze, non esaltanti, rispettivamente al Troyes (retrocesso in Ligue 2) e all’Auxerre (quasi salvo).

Con tutte e due nell’operazione, il prezzo di Openda potrebbe abbassarsi di una decina di milioni, consentendo all’Inter di battere la concorrenza di Milan e Juve.