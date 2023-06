Futuro Ronaldo, l’annuncio in diretta tv non lascia dubbi

Cristiano Ronaldo parla del proprio futuro da dopo il suo arrivo in Arabia Saudita: l’annuncio non lascia dubbi

“Le mie aspettative erano un po’ diverse. Mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma non va sempre come pensiamo o come vogliamo. Credo che il prossimo anno miglioreremo molto: negli ultimi 5-6 mesi la squadra ha fatto molti passi in avanti”.

Parla con fiducia Cristiano Ronaldo, che ha rilasciato la sua prima intervista completa da quando ha firmato con l’Al-Nassr nel gennaio 2023, raccontando come si stia trovando a giocare e vivere in Arabia Saudita. L’intervista, pubblicata in esclusiva sui canali Instagram e Twitter della Saudi Pro League, arriva alla fine dell’attuale stagione, con il club di Riyadh che ha strappato il secondo posto alle spalle dell’Al Ittihad di Jeddah.

Parlando apertamente della sua permanenza in Arabia Saudita, portoghese non ha esitato a sottolinearne gli aspetti positivi, tenendo però gli occhi puntati alla prossima stagione: “Mi aspettavo di vincere qualcosa quest’anno, ma non è stato così. Sono però ottimista e fiducioso che le cose cambieranno il prossimo anno e che andremo alla grande. Quindi, crediamoci e mettiamoci al lavoro”.

Futuro Ronaldo, il portoghese: “Voglio continuare qui”

Dal suo arrivo Ronaldo è stato uno dei protagonisti della Saudi Pro League segnando 14 gol in 16 partite.

“Il campionato è magnifico, anche se credo che abbiamo molte opportunità di crescita. La competizione è davvero alta. Ci sono ottime squadre, ottimi giocatori arabi, ma le infrastrutture devono migliorare un po’. Gli arbitri e il sistema VAR, per esempio, dovrebbero essere un po’ più rapidi. Si tratta di migliorare alcuni dettagli. Ma sono felice qui, voglio continuare qui e continuerò. E penso che, se nei prossimi cinque anni continueranno a lavorare come stanno facendo, il campionato saudita potrà essere tra i primi cinque al mondo“. Rispondendo alla sfida più grande affrontata nel suo trasferimento in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “In Europa ci alleniamo di più al mattino, mentre qui gli allenamenti sono di pomeriggio o addirittura dopo le 22 durante il Ramadan. È strano, ma la mia esperienza finora mi ha insegnato che i tifosi sauditi amano davvero il calcio e adorano vivere la vita; non c’è niente di meglio di questo e ad oggi sono molto felice”.

L'”effetto Cristiano” si è fatto sentire: questa stagione è stata la migliore di sempre, con più spettatori nei giorni delle partite e più followers: la Saudi Pro League è ora trasmessa da 48 piattaforme ed emittenti televisive in oltre 170 paesi nel mondo. Alla domanda su cosa direbbe a tutti i giocatori che hanno intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha risposto: “Che siano grandi giocatori, giovani o “vecchi”, se verranno, saranno i benvenuti, così il campionato migliorerà’, La vita in Arabia Saudita è fantastica. Se si vuole venire qui, ci si diverte, si vive la cultura del posto e si mangia bene. Finora è stata un’esperienza nel complesso molto positiva. La mia famiglia è felice”.