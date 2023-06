Emery infierisce, incubo Juve: 50 milioni in Spagna

Come un anno fa negli ottavi di Champions torna l’incubo bianconero del tecnico ex Villarreal anche sul mercato, crescono le quotazioni sull’affare sul centrale che piace ad Allegri

Era fine febbraio del 2022 quando Juventus e Villarreal spartirono il pareggio sul terreno dell’Allianz Stadium in una difficilissima nottata europea di Champions League, valevole per l’andata degli ottavi di finale.

Le aspettative dei bianconeri erano piuttosto alte, mentre gli avversari spagnoli tentavano di cavalcare la cresta dell’onda dei buoni successi precedenti. Poche pretese, con un sogno ben definito nel cassetto. E infatti nulla di quanto pronosticato andò per il verso giusto. La Juve si fece mettere i piedi in testa da una squadra ben organizzata, estremamente propositiva e pericolosa sottorete. Così la seconda notte europea, valevole per il ritorno degli ottavi, segnò in negativo il cammino bianconero. I tanti rimpianti e la grande amarezza lasciarono poi spazio alla rassegnazione.

Oggi le due realtà affrontano momenti diametralmente opposti, ciascuna con le proprie difficoltà e sembrano aver messo da parte i vecchi screzi. Forse perché, fronte ‘Submarino Amarillo’, non figura più un tecnico eclettico come Unai Emery. Ma per uno scherzo del destino le strade dello spagnolo e della Juventus di Massimiliano Allegri starebbero per ricongiungersi ancora una volta, in quello che appare essere uno scenario di mercato incredibilmente caldo.

Calciomercato di fuoco, Emery beffa ancora la Juve e chiama a sé l’ex

Ad aver fatto breccia nel cuore del toscano è il difensore centrale Pau Torres, sondato già tempo addietro proprio in occasione delle passate sfide di Champions.

Il calciatore è molto maturato da allora e rappresenta il futuro della Nazionale Spagnola, oltre al fatto che per la formazione della Comunità Valenciana ha un grande peso anche sulle finanze del club. Il suo cartellino vale almeno 50 milioni di euro e pende sul suo capo un clausola rescissoria importante, se non fosse che è anche prossimo alla scadenza di contratto nel giugno 2024. Per questo motivo, il Villarreal deve affrettarsi nella vendita per monetizzare il prima possibile e non ritrovarsi con le spalle al muro.

La presenza di Emery sulla panchina dell’Aston Villa, in Premier League, potrebbe giocare un ruolo enorme sul suo futuro. Il calciatore deve molto al suo ex tecnico per il modo con il quale lo ha trascinato nel calcio dei grandi, su quei palcoscenici internazionali di rilievo che hanno garantito all’intero gruppo del Villarreal momenti di gloria assoluti. Riabbracciarsi, dunque, non sarebbe affatto complicato. Stando alle fonti spagnole di ‘As’, il club inglese è oggi in pole per il suo cartellino e potrebbe infine spiazzare definitivamente la Juventus tagliandola fuori dai giochi. L’ennesima beffa incredibile targata Emery.