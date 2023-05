Delusione Roma, Dybala in lacrime. E Mourinho riunisce la squadra: “Resto per voi”

La Roma perde la finale di Europa League col Siviglia ai rigori: la delusione è totale, Dybala disperato. I calciatori prendono l’abbraccio dei tifosi e Mourinho riunisce la squadra

La Roma esce dal campo della Puskas Arena delusissima per aver perso la finale di Europa League. A Budapest la tristezza è tutta giallorossa, soprattutto dopo una cavalcata così e un epilogo tanto beffardo, ai calci di rigore.

Appena dopo il penalty di Gonzalo Montiel i giocatori sono crollati in lacrime a terra, in primis Paulo Dybala. La Joya era uno dei più tristi, in lacrime, inconsolabile. Sentiva tanto questa partita, voleva a tutti i costi un trofeo europeo di club che gli è mancato con la Juventus. Senza poi considerare i tanti scenari possibili sul mercato estivo. Ma l’orgoglio per il percorso resta, non c’è dubbio. Dopo questa lotteria, i giocatori sono andati sotto la propria curva a ricevere l’abbraccio dei romanisti, da Belotti a Mancini hanno stretto la mano ai sostenitori giallorossi che comunque gli hanno mostrato il loro orgoglio. Poi Mourinho ha riunito la squadra in cerchio intorno a lui e ha fatto un discorso. “Vi ha visto tutta Europa, avete giocato una grande partita”, ha detto lo Special One. Che poi ha aggiunto “Voglio restare qui per voi, per voi!”

E poi le parole sul futuro che puntualmente, infuocate, sono arrivate in conferenza stampa. Poi il tecnico portoghese ha riportato i giocatori sotto la curva a prendersi il giusto riconoscimento, così come poi è successo anche sotto la curva del Siviglia. Dirigendosi al punto stabilito per ricevere le medaglie i calciatori della Roma hanno ricevuto anche un lungo e sentito applausi dai tifosi avversari.