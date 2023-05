Vlahovic e l’addio alla Juventus: ecco il prescelto da 115 milioni

Rumors sempre più insistenti sul futuro di Dusan Vlahovic, che nel mercato estivo potrebbe anche lasciare la Juventus

Il Real Madrid è pronto a confermare Carlo Ancelotti in panchina e a respingere la corte del Brasile per il pluridecorato tecnico di Reggiolo.

Il mister italiano ha chiesto un attaccante di livello per la prossima stagione, al netto dei sogni Haaland e Mbappe irraggiungibili questa estate. C’è poi la questione Benzema da risolvere, con il Pallone d’Oro tentato dalle faraoniche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Ecco perché Ancelotti vuole evitare brutte sorprese e non farsi trovare impreparato se il francese lasciasse Madrid a fine stagione. Nel lotto dei candidati c’è anche Dusan Vlahovic, il cui futuro alla Juventus rimane incerto. Al bomber serbo su aggiungono Gonçalo Ramos, Firmino e soprattutto Harry Kane, che sarebbe il prescelto di Ancelotti e dell’area tecnica dei ‘Blancos’. Per il centravanti della nazionale inglese ci vorrà però un assegno a tre cifre, precisamente 115 milioni di euro, per avere il via libera da parte del Tottenham.

Calciomercato Juventus, Kane il preferito di Ancelotti: Vlahovic piano B del Real Madrid

Kane sarebbe quindi in cima alla lista dei desideri come scrive in Spagna il quotidiano ‘AS’, però non sarà facile liberarlo dal club londinese.

Il Real Madrid punta sulla volontà del centravanti di voltare pagina e lasciare gli ‘Spurs’, soprattutto dopo la fallimentare stagione che ha chiuso i battenti domenica con la mancata qualificazione in Europa del Tottenham. Il patron Levy però è un osso duro e, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, valuterebbe sempre oltre 100 milioni di euro il suo attaccante principe. Il Real, come detto, affonderebbe il colpo solo con l’addio di Benzema ed eventualmente il piano B porterebbe a Vlahovic, che in teoria tra un anno potrebbe permettere anche il colpo Haaland e accettare più serenamente un ruolo da attore non protagonista al ‘Santiago Bernabeu’ rispetto a Kane. Tutto è in evoluzione, con l’ex gioiello della Fiorentina che piace anche alle big di Premier League, al Bayern Monaco e al PSG all’estero.