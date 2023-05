Siviglia-Roma, nuova bufera… su Allegri: “Sembravano il Barcellona”

Siviglia-Roma, nuova bufera… su Massimiliano Allegri: le reazioni durante la finalissima di Europa League

La Roma ha concluso un ottimo primo tempo a Budapest nella finalissima di Europa League. Giallorossi in vantaggio sul Siviglia nel segno del giocatore più atteso, Paulo Dybala.

È finora deludente, invece, la prestazione della squadra spagnola, capace di eliminare ai quarti e in semifinale Manchester United e Juventus. Anche nel giorno di Siviglia-Roma non mancano le critiche per Massimiliano Allegri: il tecnico bianconero è finito nel mirino dei tifosi della Juve dopo i primi 45 minuti di gioco degli andalusi.

Siviglia-Roma, Allegri nel mirino dei tifosi della Juve: le reazioni

Queste le reazioni più significative su Twitter raccolte da Calciomercato.it.

Con la #juventus il Siviglia sembrava il Barcellona dei tempi d’oro. Grazie allegri. Spero di non aspettare per più di una settimana il tuo esonero — SZUD (@JuveDiFenomeni) May 31, 2023

Sbaglio o il Siviglia, contro la Juve, sembrava molto più forte? #SivigliaRoma #UELfinal — Nιgнтмαяε 🐯 (@__hijacker) May 31, 2023

La differenza enorme tra roma-siviglia e juve-siviglia sta nella preparazione del match da parte degli allenatori. Mou ha capito quali sono le fonti di gioco e le ha bloccate, Allegri si è fatto portare a spasso dal centrocampo avversario #SivigliaRoma #EuropaLeague — dadomagico 🎲 (@danilo_cara) May 31, 2023

Il Siviglia ha messo sotto di brutto la Juve e non riesce a portare a termine 1 azione nel primo tempo.

La differenza tra #Allegri e #mourinho è tutta qui. — Nero a Metà (@NoodlesNero) May 31, 2023

Vi rendete conto come fa giocare Allegri la Juve? Abbiamo subito il Siviglia 90 minuti. La Roma comanda la partita. Poi può anche perdere come la Fiorentina. Ma se giochi 11 in difesa 9 su 10 in Europa le perdi#SivigliaRoma — Frankjuve (@Frankjuve2) May 31, 2023

Solo la.juve poteva perdere col siviglia — ale75 (@pazzagliniale) May 31, 2023

Ma come hanno fatto United e Juve ad uscire contro questo Siviglia? — Marco Terragni (@Mterryf1) May 31, 2023