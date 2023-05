Roma, Pinto chiaro: “Quando andrò via potrete dirlo”

Roma, le parole di Tiago Pinto prima del fischio d’inizio della finale di Europa League tra Siviglia e Roma

“Se ho capito cosa è Roma? Quando andrò via potrete dire che sono scarso e che ho sbagliato scelte, ma non che non ho capito la piazza. Per me sarà sempre un orgoglio entrare a far parte della storia della Roma”.

Tiago Pinto parla in maniera chiara, con parole e sguardi che fanno trasparire tante emozioni. Il dirigente portoghese ha parlato a pochi minuti dall’inizio della finale di Europa League tra Siviglia e Roma ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Alla fine tutti noi possiamo parlare di tecnica e tattica, ma vogliamo soprattutto dare una gioia a queste persone, è questo soprattutto che fa la differenza”. Un commento sul senso di appartenenza del gruppo: “Penso che mentre oggi si parla di Dybala, in passato ha riguardato altri giocatori. C’è senso di appartenenza del club e un rapporto speciale con l’allenatore. Per me è questo un orgoglio. Tanti giocatori come Smalling e Belotti hanno fatto sforzi importanti per giocare, oggi tocca a Paulo. La presenza di Totti? Speciale, speriamo possa portare una grande energia, è il più grande giocatore della storia della Roma”.

A ‘DAZN’, Pinto ha parlato invece di futuro. Anzi, incalzato da domande relative al futuro, ha preferito glissare: “Il futuro della Roma passa da questa partita? Oggi è un momento troppo speciale per perdere tempo a parlare del futuro dei singoli. Contano solo i novanta minuti e la coppa. Futuro Mourinho? Il suo futuro è andare in panchina e aiutarci a portare la coppa a casa (ride, ndr)…”.