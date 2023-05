Ribaltone Juve: Dybala ‘esonera’ Allegri

L’argentino ha sbloccato la finale di Europa League tra Siviglia e Roma in corso alla ‘Puskas Arena’ di Budapest

Dybala in campo dal 1′ nella finale di Europa League tra il Siviglia e la Roma che si sta disputando alla ‘Puskas Arena’ di Budapest. Il primo tempo dell’argentino è stato più che positivo.

Con una giocata ha liberato Celik in area, il turco poi ha servito Spinazzola che, tutto solo in mezzo all’area, ha sparato centrale favorendo la parata di Bounou. A dieci dal termine ‘La Joya’ ha, soprattutto, portato in vantaggio i giallorossi mostrando grande cinismo a tu per tu con il portiere marocchino dopo un recupero (contestato dagli andalusi) di Mancini.

Numerosi i tweet di romanisti ma anche di juventini e interisti che rimpiangono, rispettivamente, l’addio e il mancato arrivo di Dybala. Il tutto con polemica, visto che viene chiamato in causa Max Allegri – che di certo non si spese per la conferma del classe ’93. Il tweet in basso sta spopolando – e Joaquin Correa la cui non partenza da Milano bloccò l’ingaggio dell’allora svincolato da parte della società di Zhang

Se segna Dybala esonerare Allegri. — tonio (@TonioOfficiaI) May 31, 2023

Immaginare che stagione sarebbe stata con Dybala al posto di Correa — Spillow (@spillo_oSa) May 31, 2023

Ha fatto più #Dybala in 10 minuti che Di Maria tra andata e ritorno.#SivigliaRoma — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) May 31, 2023

Ricordate quando tutta Italia, soprattutto Juventini, si lamentavano delle prestazioni di #Dybala dovute al gioco di #Allegri?

“La squadra gioca sempre sotto palla.. deve fare il centrocampista..gioca a 50 m dalla porta”

Ora col gioco offensivo di #Mourinho è tutta un’altra cosa! — GrazianoGì (@ngigneGra) May 31, 2023

Oggi vedova di dybala. Quanto cazzo è forte #SevillaFCRoma — Alex (@alexssandroale2) May 31, 2023