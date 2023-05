Quando va in onda Calciomercato: L’Originale?

Andiamo a vedere tutte le informazioni su quando va in onda il programma Calciomercato: L’Originale. Ecco cosa dobbiamo sapere.

Il calciomercato ha due finestre, quella estiva e quella invernale; si tratta di sessioni di mercato in cui le società hanno la possibilità di andare a rinforzare le rose a disposizione.

Sono due finestre di mercato molto diverse soprattutto per il tempo a disposizione che hanno le varie società dal momento che in estate si ha più tempo per andare a comporre le varie squadre.

Il mercato invernale, invece, è anche denominato di riparazione; avendo poco tempo, un mese, le società devono intervenire in maniera precisa per completare le rose e terminare, nel miglior modo possibile, la stagione.

Parliamo, è proprio il caso di dirlo, di uno degli aspetti più importanti nel mondo del calcio; i tifosi vogliono stare al passo con le informazioni e avere notizie in tempo reale. L’obiettivo è quello di seguire, costantemente, le trattative della propria squadra del cuore.

A tal proposito abbiamo un programma che permette ai tifosi di restare costantemente aggiornati; parliamo di Calciomercato: L’Originale.

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere per non perdere neanche una puntata di questa trasmissione fondamentale sul mercato.

Orari Calciomercato: L’Originale Sky

Come abbiamo detto, dunque, Calciomercato: L’Originale è il programma che permette ai tifosi di essere costantemente aggiornati sulle trattative della propria squadra del cuore. Ma quando va in onda?

Stando a quanto riporta Sky Sport, il programma condotto da Gianluca Di Marzio, Alessandro Bonan e Fayna è stato trasmesso (nel corso della sessione estiva di mercato) dal lunedì al venerdì alle 23.00. Stesso orario per la versione andata in onda nel corso sella sessione di calciomercato invernale

Dove vedere Calciomercato: L’Originale in diretta tv

Detto degli orari cerchiamo di capire (altro aspetto fondamentale) dove vedere calciomercato l’originale; bene, da questo punto di vista, ci sono diverse possibilità.

Il programma, stando alle informazioni di Sky Sport, è visibile in diretta dal lunedì al venerdì alle 23.00 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24.

A questo bisogna aggiungere come Calciomercato: L’Originale può essere visto anche in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno.

Streaming Calciomercato: L’Originale

Passiamo, ora, al discorso allo streaming; Calciomercato: L’Originale, il programma che ti consente di avere tutte le informazioni sulle trattative di mercato, è possibile vederlo anche in streaming.

Il programma, stando alle informazioni di Sky Sport, è visibile in streaming su NOW. Queste, dunque, sono le informazioni da sapere per poter seguire Calciomercato: L’Originale e restare costantemente aggiornati sulle varie trattative.