Marotta ci ricasca, ten Hag è spietato: affare a zero

Nerazzurri a caccia del profilo ideale in sostituzione di Skriniar, calano le chance di tesseramento del braccetto centrale su cui è piombato anche lo United

Dopo la formidabile ripresa in campionato grazie ad una serie di prestazioni convincenti e la vittoria della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’Inter attende di vivere il momento dell’incontro conclusivo di Champions League con il Manchester City più di ogni altra cosa.

Al crescere dell’emozione cresce inevitabilmente anche la responsabilità da parte della dirigenza nerazzurra di allestire una rosa di tutto rispetto anche in vista della prossima stagione, ove sarà necessario riconfermarsi agli stessi livelli attuali se non addirittura migliorare il migliorabile. E delle poche criticità d’organico riscontrate dallo staff di Simone Inzaghi, c’è sicuramente quella legata al reparto difensivo che fa discutere.

Sebbene filtrino buone possibilità sul dibattuto rinnovo di contratto di Stefan de Vrij e la fumata bianca sull’acquisto del cartellino di Francesco Acerbi, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta lavora sodo per accorciare la lunga lista di nomi da cui verrà selezionato il fortunato erede di Milan Skriniar in uscita il prossimo 30 giugno verso le sponde francesi del Paris Saint-Germain.

Nel corso dei mesi passati sono stati sondati da vicino diversi profili di punta del panorama internazionale, da Chris Smalling a Victor Lindelof passando per Danilho Doekhi e il nostrano Giorgio Scalvini. Nessuno di questi, tuttavia, sembrerebbe aver soddisfatto a pieno le condizioni nerazzurre oltre al fatto che la concorrenza è spietata sul mercato.

Calciomercato, l’Inter subisce la beffa estiva: stringe i denti lo United

Sono invece rimaste inalterate le speranze di un approccio diretto con Benjamin Pavard dopo il primo assalto tentato lo scorso inverno intorno ai 20 milioni di euro, di cui il Bayern Monaco avrebbe potuto fare tesoro se non fosse incappato nell’infortunio di Luis Hernandez.

Il centrale francese sarebbe adesso in uscita dal club tedesco di Bundesliga dopo sette lunghe stagioni per maturare e vincere altrove, fermo restando che il suo ruolo ideale sia quello di braccetto destro in un reparto a tre. Esattamente come compiuto da Skriniar. Scalzando quello che era il suo impiego iniziale, in qualità di esterno.

Nonostante le avances dell’Inter e i flebili tentativi dei cugini rossoneri del Milan, Pavard ha forti estimatori anche altrove. Specie nel Manchester United di Erik ten Hag, come sottolineato dal ‘The Athletic’ prima e confermato poi dall’esperto di mercato Ekrem Konur. Il tecnico olandese appare estremamente convinto di poter accasare il centrale al nuovo progetto di ricostruzione societaria messo in atto dai ‘Red Devils’. Questa volta, però, a costo zero. Una bella beffa per il reparto dirigenziale nerazzurro.