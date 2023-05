Juve, tegola sul finale di stagione: nuovo infortunio

Il centravanti bianconero ha accusato un fastidio muscolare nel corso della sessione d’allenamento odierna, ecco l’entità dell’infortunio dopo le prime valutazioni

La Juventus sembra aver finalmente ripreso a correre sui campetti d’allenamento della Continassa con un piglio diverso, come se avesse messo da parte almeno per il momento tutte le negatività maturate nel corso dei mesi passati tra brutte prestazioni, udienze e sentenze varie.

L’obiettivo è infatti quello di ripartire con il piede giusto in vista della stagione che verrà e per farlo nel migliore dei modi servono forma fisica e benessere mentale. Durante la sgambata mattutina odierna, il gruppo bianconero ha svolto il solito lavoro intensivo guidato da Massimiliano Allegri ed il suo staff mentre buona parte della dirigenza osservava i movimenti dei singoli anche in funzione di possibili mosse di mercato. Anche il pubblico presente, in ogni caso, è rimasto soddisfatto e guarda con fiducia alla prossima partita conclusiva del tragicomico percorso bianconero.

Qui Juve: meglio Vlahovic e Bremer, si ferma Kean

In occasione dell’impegno contro l’Udinese di domenica, però, non tutti i calciatori potrebbero essere a disposizione del tecnico toscano per via di alcuni fastidi muscolari pregressi e una new entry nell’infermeria del J|Medical.

Per i due valori aggiunti Dusan Vlahovic e Gleison Bremer, lo staff di preparatori atletici ha predisposto loro una seduta d’allenamento individuale personalizzata per non gravare sui recenti acciacchi muscolari. Quanto invece al centravanti Moise Kean, il calciatore ha dovuto abbandonare il terreno di gioco sul finale per via di un lieve fastidio muscolare al polpaccio.

Dopo una primissima fase di valutazione non sembrerebbe trattarsi di nulla di preoccupante. Le sue condizioni verranno comunque monitorate per scongiurare eventuali aggravi nei prossimi giorni e non è ancora certo se il calciatore possa o meno recuperare la condizione fisica in vista del finale di stagione.