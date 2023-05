Donnarumma-Serie A: tutto deciso per il ritorno

Gianluigi Donnarumma e il ritorno in Serie A, una ipotesi che prende sempre più piede: arriva il verdetto sul portiere

E’ stato un anno particolare e contraddittorio per il calcio italiano. Nel momento in cui per la seconda volta di fila la nostra Nazionale non è andata alla fase finale dei Mondiali, e in cui si è avvertito più forte che mai il problema del ricambio generazionale, le nostre squadre di club sono tornate ad alzare la voce in Europa.

Nei prossimi giorni, Roma, Fiorentina e Inter, in quest’ordine cronologico, si giocheranno le rispettive finali in Europa League, Conference League e Champions League. Per rivedere un evento simile negli annali, bisognava risalire addirittura al 1994, quasi trent’anni fa.

Le difficoltà del movimento, naturalmente, rimangono piuttosto evidenti. Ma sappiamo che ci sono delle potenzialità della risalita. E anche che nella nostra Nazionale, nonostante la fase di riflusso, ci sono ottimi giocatori. Diversi dei quali hanno fatto fortuna all’estero, ma potrebbero presto o tardi tornare in Serie A. Anche per le loro difficoltà recenti. E guardando ai convocati del Ct Roberto Mancini, in vista della Final Four di Nations League, ci sono diversi giocatori che potrebbero tornare in auge nel nostro campionato.

Donnarumma di nuovo in Italia, scelta fatta

Guardiamo innanzitutto a Gianluigi Donnarumma, che ha vinto un altro titolo in Francia con il Psg e quest’anno si è finalmente guadagnato la titolarità indiscussa, ma ha vissuto una annata fatta di tanti alti e bassi. Che alimentano le incertezze sul suo futuro, con una squadra francese che potrebbe rivoluzionarsi quasi del tutto e ripartire per un nuovo ciclo.

Nel nostro consueto sondaggio quotidiano su Telegram, noi di Calciomercato.it abbiamo chiesto agli utenti quale sarebbe il rientro dall’estero più importante per il campionato italiano. Proprio Donnarumma ha prevalso, con il 32% delle preferenze, superando di poco Verratti, suo compagno di squadra a Parigi (28%). Decisamente meno gettonati i ritorni di Scamacca (17%), Zaniolo (14%) e Insigne (9%).