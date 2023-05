Difesa e fascia, l’Inter cambia: ritorno clamoroso ma ad una condizione

L’Inter ha in mente la finalissima di Champions League e per il futuro già lavora alle prossime mosse tra fascia e difesa

Finale di stagione in crescendo per l’Inter, che ha già strappato il pass per la prossima Champions League, mentre in quella attuale si prepara a giocare una finale che mancava dai tempi del Triplete di Mourinho. I fari sono quindi puntati sulla squadra di Inzaghi chiamata a fare la storia, mentre la società lavora sulle prossime mosse.

In estate qualcosa dovrebbe cambiare soprattutto sulle fasce, lì dove negli ultimi anni sono partiti giocatori importanti come Hakimi e Perisic, che solo col tempo ha trovato degna sostituzione attraverso i vari Dumfries e Dimarco. Soprattutto il laterale olandese ha fatto parlare di se per una stagione di enormi alti e bassi, con critiche e rumors su una possibile partenza anche nell’ottica del player trading, al netto del respiro alle casse dato dal percorso europeo della squadra.

Dumfries, nonostante la ripresa Champions, resta infatti un potenziale indiziato a partire la prossima estate, dove gli unici sicuri della permanenza nel pacchetto esterni sembrano essere Dimarco e Darmian, con quest’ultimo ormai dirottato in difesa dove invece si cerca un dopo Skriniar.

Calciomercato Inter, rivoluzione in fascia: da Buchanan al ritorno di Perisic

In caso di addio a Dumfries, come evidenziato da ‘Tuttosport’, da mesi nel mirino c’è il canadese Buchanan, di proprietà del Bruges che è tra gli obiettivi principali a destra, seppur non in stato avanzato di trattativa.

A sinistra invece, col passare del tempo si è ripreso leggermente anche Gosens che senza offerte congrue non partirà. Qualora però arrivassero il quotidiano sottolinea come non andrebbe sottovalutato un clamoroso ritorno di Ivan Perisic che nelle scorse settimane è apparso a San Siro per l’euroderby ed è già annunciato in tribuna ad Istanbul.

L’Inter non sarebbe dunque contraria ad un ritorno in stile Lukaku anche se servirebbe un sacrificio economico da parte dello stesso esterno croato che percepisce un ingaggio importante.

In difesa invece si guarda al nome di Nacho, in scadenza col Real Madrid, mentre è più oneroso il profilo di Pavard che ha ancora un anno di contratto col Bayern e costa una ventina di milioni.