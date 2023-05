Asllani rimandato a… settembre: ecco le tappe del gioiello dell’Inter

Poteva essere la stagione della consacrazione per Kristjan Asllani, centrocampista arrivato all’Inter dall’Empoli, ma le cose sono andate un po’ diversamente: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, che sabato 10 giugno si giocherà la finalissima di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, deve chiudere la sua stagione nel campionato italiano di Serie A in casa del Torino di Ivan Juric, l’ultimo atto di un’annata ricca di alti e bassi nella massima competizione nazionale.

La crescita, esponenziale, che i nerazzurri hanno avuto nelle ultime settimane, ha portato alla garanzia di un posto in Champions League nella prossima stagione che rende l’ultima sfida non così fondamentale. E’ per questo che, anche in vista della finale di Istanbul, Simone Inzaghi potrebbe applicare un consistente turnover nel match dell’Olimpico Grande Torino con una maglia da titolare che può essere riservata anche a Kristjan Asllani, centrocampista albanese arrivato dall’Empoli nell’ultima estate di calciomercato. Il talento classe 2002 non ha avuto molto spazio in questa stagione nonostante le premesse iniziali fossero di ben altro carattere.

Calciomercato Inter, quale futuro per Asllani

Asllani in nerazzurro sembrava designato da gran parte degli addetti ai lavori come l’erede naturale di Marcelo Brozovic e, quando è arrivato l’infortunio del croato a fine settembre, l’albanese ha avuto la sua chance in casa con la Roma. Una prestazione di personalità, ma poi c’è stata la variante Calhanoglu. Il turco, titolare nella gara dopo con il Barcellona proprio da regista, ha spiazzato tutti con una gara superlativa e si è preso la regia dell’Inter per gran parte della stagione.

Asllani è rimasto relegato, in gran parte, in panchina. Alla fine le presenze sono state 20 nel campionato italiano di Serie A, ma con appena 579 minuti giocati. Ora il futuro, salvo sorprese, sembra però comunque legato ai colori dell’Inter. Asllani ha vissuto infatti una stagione di ambientamento a Milano ed è pronto a rilanciarsi in nerazzurro nella prossima annata.