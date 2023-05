“Indegni della Juventus”, Allegri e i giocatori nel mirino: la richiesta dei tifosi

Finale di stagione amarissimo per la Juventus, dopo l’ennesimo passo falso tutti contro Allegri e la squadra: tifosi furiosi

Un’altra serata da dimenticare per la Juventus, quella di ieri sera, con una nuova sconfitta, quella casalinga contro il Milan, a salutare malinconicamente, per questa stagione, il pubblico dello Stadium. Atmosfera surreale, per un match che i bianconeri hanno affrontato di fatto senza obiettivi, dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze e con altre stangate in arrivo per la manovra stipendi che potrebbero ulteriormente peggiorare le prospettive future.

La Vecchia Signora è fuori da tutto e se fino a qualche settimana fa Massimiliano Allegri era riuscito, nonostante la situazione complessa per le vicende extra campo, a tenere sulla corda i suoi, adesso lo scoramento la fa da padrone. Contro i rossoneri è arrivata la terza sconfitta di fila, dopo quella con il Siviglia, costata la qualificazione alla finale di Europa League, e quella contro l’Empoli. E adesso l’ambiente mugugna e contesta in maniera visibile. Non sono mancati, ieri, fischi ad alcuni dei protagonisti di una annata disgraziata per responsabilità proprie e non solo. La tensione si fa sempre più palpabile e la protesta dei tifosi rischia di coinvolgere tutti.

Juventus, ennesimo flop e i tifosi invocano la protesta per l’ultima giornata

Sui social, il malumore sfocia in diversi sfoghi, con un unico comune denominatore: la volontà di scrivere la parola fine su una delle pagine più nere della storia del club.

Per la conclusione dell’annata, domenica sera in casa dell’Udinese, viene invocato il ricorso alla Next Gen, da mandare in campo al posto della squadra titolare. “Risparmiateci l’ennesima figuraccia”, si legge in vari commenti su Twitter. “Non voglio più vedere allenatori e giocatori della prima squadra”, è un altro dei leit motiv, in segno di protesta. Che riguarderebbe anche le istituzioni calcistiche e una gestione della giustizia sportiva mal digerita: “Tanto il campionato è già stato falsato di suo”. Ecco alcuni dei post più polemici:

