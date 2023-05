De Ketelaere bis, per il Milan non c’è altra strada: “35 milioni”

Il Milan targato Maldini vorrebbe potenziare il proprio reparto offensivo e segue da vicino un giovane attaccante: l’annuncio sul prezzo

Alla fine il Milan ce l’ha fatta. La squadra rossonera guidata da mister Stefano Pioli ha raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dopo essere stata eliminata in semifinale dai cugini dell’Inter. Decisiva, in tal senso, la vittoria di corto muso ai danni della Juventus di Massimiliano Allegri.

Ad ogni modo, stiamo parlando di una stagione soddisfacente? Nel complesso no ed è oggettivo che sia così. Dagli ex Campioni d’Italia, inevitabilmente, ci si aspettava molto di più, invece Rafael Leao e compagni spesso si sono resi protagonisti in negativo di prestazioni non all’altezza. Complice, probabilmente, anche una campagna acquisti debole nel corso della scorsa estate. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno portato alla corte di Pioli alcune pedine che hanno ampiamente deluso, su tutti Charles De Ketelaere e Divock Origi.

Di conseguenza, la rosa a un certo punto è diventata fin troppo corta. Specialmente in attacco, dove l’unico centravanti valido a disposizione è Olivier Giroud. Decisamente troppo poco per un club di tale portata. Non a caso, la dirigenza milanista si sta guardando attorno alla ricerca di ghiotte opportunità ed un calciatore che stuzzica assai la fantasia in quel di Milanello è Lois Openda, punta centrale di proprietà del Lens. Si tratta di un classe 2000 (23 anni), a dimostrazione di come il ‘Diavolo’ non intenda abbandonare la linea verde.

Calciomercato Milan, l’intermediario Formeaux a Tv Play: “Per Openda non meno di 35 milioni”

Openda ha siglato ben 20 gol e 3 assist in 37 partite di Ligue 1 in questa stagione e il presidente del Lens ha aperto pubblicamente alla sua cessione nelle settimane a venire. Sulle sue tracce c’è pure l’Inter, nel caso in cui Romelu Lukaku non tornasse più ad Appiano Gentile dopo il rientro al Chelsea.

L’operazione, però, è tutt’altro che in discesa da un punto di vista economico. Ne ha parlato l’agente ed intermediario francese Marc Formeaux, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Difficile che Openda venga venduto per meno di 35 milioni. I prezzi degli attaccanti francesi che sono stati capocannonieri negli ultimi anni sono questi e il Lens non ha problemi di soldi. Vorrebbero tenere più giocatori forti possibili per affrontare nel migliore dei modi la Champions“. Dunque, il Milan in pratica dovrebbe dare vita ad una specie di De Ketelaere bis, col belga che è stato pagato più o meno la stessa cifra. Riflessioni in corso.