Contro la Juventus il Milan ha salvato il salvabile, ma quante delusioni per Pioli in questa stagione

Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria sulla Juventus, si è assicurato un posto nella prossima fase a gironi di Champions League, ma restano dei dubbi sulla stagione

Aveva iniziato l’annata da campione d’Italia in carica il Milan di Stefano Pioli che, con la vittoria di ieri sera ai danni della Juventus di Massimiliano Allegri, si è assicurato ad una giornata dal termine del campionato la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

Decisamente ciò che gran parte degli addetti ai lavori non si aspettava quando la stagione è iniziata con un’estate ricca di incognite, ma che aveva portato a Milano uno dei talenti più luminosi del panorama europeo: Charles De Ketelaere. Invece le cose non sono andate esattamente così. Dopo un inizio incoraggiante, il fantasista belga è crollato in una crisi tecnica e mentale che ne ha fatto precipitare la caratura delle prestazioni. Non solo, a gennaio il Milan ha vissuto un mese terrificante dove, esclusa la gara esterna con la Salernitana, non sono arrivate vittorie e la rincorsa al Napoli si è fermata molto prima del previsto.

Milan, la stagione di Pioli: che batoste con l’Inter!

Dopo aver studiato un campionato non proprio all’altezza, soprattutto per una squadra campione in carica, andiamo ad analizzare quello che è stato l’andamento nelle coppe per il Milan di Stefano Pioli, con tanti scuri e qualche chiaro. La Coppa Italia è sicuramente da dimenticare vista l’eliminazione praticamente immediata contro il Torino di Ivan Juric, mentre la Supercoppa Italiana ha visto i rossoneri soccombere contro l’Inter di Simone Inzaghi, la vera maledizione di questa stagione del Milan.

Nonostante la vittoria nel primo derby di Serie A targata Olivier Giroud, il Diavolo ha soltanto accumulato sconfitte con la Beneamata. Prima lo 0-3 in Supercoppa Italiana, poi lo 0-1 in Serie A a inizio febbraio e, infine, il tonfo nell’Euroderby in semifinale di Champions League. Una batosta pesantissima per il morale del Milan e che va a rovinare un cammino comunque di altissimo livello in Europa dei meneghini arrivati fino alla top 4 del panorama continentale.