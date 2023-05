Addio gratis all’Inter: l’agente lo dice chiaramente

L’agente di un importante calciatore di proprietà dell’Inter, targata mister Simone Inzaghi, ha parlato del futuro del proprio assistito

L’Inter guarda al futuro con estrema fiducia. E come potrebbe essere altrimenti, tenendo conto del finale di stagione a dir poco scoppiettante della squadra guidata da mister Simone Inzaghi. La truppa nerazzurra ha messo a referto il secondo trionfo consecutivo in Coppa Italia e ora è sicura di avere un posto nella prossima edizione della Champions.

In tal senso, è stato molto importante il successo ai danni dell’Atalanta, ottenuto fra le mura infuocate di San Siro. Altra prestazione estremamente convincente da parte della truppa lombarda, che va decisamente oltre al risultato comunque positivo. E adesso mister Inzaghi, capitan Lautaro Martinez e compagni possono concentrarsi a pieno sulla finalissima di Istanbul, dove la ‘Beneamata’ dovrà vedersela faccia a faccia con il Manchester City schiacciasassi targato Pep Guardiola.

I ‘Citizens’ sembrano davvero invincibili, ma i nerazzurri hanno delle carte da giocarsi e possono creare più di qualche grattacapo ai campioni d’Inghilterra. Nel frattempo, la dirigenza interista ha già cominciato a lavorare sotto traccia in vista della sessione estiva di calciomercato, sempre più vicina. Ma esistono, come noto, delle questioni interne che andranno decifrate, relative al futuro di alcune pedine attualmente a disposizione di Inzaghi. Sul rinnovo del prestito di Lukaku, ad esempio, permangono non pochi dubbi. Non solo, perché anche Stefan de Vrij non è affatto certo della permanenza in quel di Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, futuro de Vrij: l’annuncio dell’agente

In merito al futuro del centrale olandese si è così espresso il suo noto agente Federico Pastorello, il quale ha parlato nel corso di un evento a Coverciano: “È in scadenza di contratto e ci sono delle trattative in corso con l’Inter, ma essendoci ancora la finale di Champions ogni discorso sul futuro è rimandato a dopo la finale del 10 giugno“.

Insomma, non c’è ancora nulla di definito e serve un altro po’ di tempo per chiudere la questione. Stesso discorso per quanto concerne Francesco Acerbi, altro assistito di Pastorello in prestito dalla Lazio: “Parleremo di tutto a Champions conclusa“. Dopo un lungo periodo di appannamento, de Vrij è tornato ad essere un elemento più che valido nello scacchiere di Inzaghi. Il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023, di conseguenza, non va escluso del tutto, ma trovare un’intesa non sarà affatto semplice.