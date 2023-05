“Acquisto folle”: Vlahovic traccia la strada per la Juventus

Cessioni in vista per la Juventus che viene criticata per la gestione finanziaria e per l’operazione Vlahovic: “Acquisto folle”

Senza Champions ed Europa League, probabilmente esclusa dalla Uefa dalla Conference dopo il patteggiamento per la manovra stipendi. La Juventus potrebbe partire il prossimo anno senza penalizzazioni, ma anche con una situazione economica non florida.

A pesare è il monte ingaggi e il venir meno delle entrate relative alla principale competizione europea. A parlarne, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, è Alessandro Giudice del Corriere dello Sport.

“La situazione della Juventus non è drammatica come si legge in alcuni articoli, ma non è neanche troppo lontana da quegli scenari. E’ una situazione pesante, in cui verranno a mancare grosse fette di ricavi. Ci sarà una contrazione, la rosa ha un costo eccessivo che non può essere sostenuto”.

Giudice continua il suo intervento parlando di “politica dissennata” e di una Juventus che dovrà fare “una politica ricostituente, di ricalibrazione dei costi”. Ecco allora che bisognerà “ridurre il monte ingaggi, visto che in questi anni ha adottato una politica assurda: il più scarso guadagnava 3-4 milioni di euro, in queste condizioni non si può stare sul mercato”.

Giudice: “Vlahovic acquisto folle”

In particolare, secondo Giudice “quello di Vlahovic è stato un acquisto folle” che “la Juventus non poteva e non doveva fare”. Ecco allora che la strada per il futuro è già tracciata: “Dovrà rientrare nei costi della rosa che oggi sono i più alti della Serie A per distacco pur con risultati non proporzionali”.

Così il mercato estivo sarà fatto anche di cessioni: “La Juventus dovrà vendere pezzi importanti se vuole rientrare nei ranghi. Lo scorso anno ha venduto de Ligt, non so chi quest’anno potrà cedere a quel valore. Bisognerà iniziare un progetto tecnico diverso – aggiunge – non credo si farà una ricapitalizzazione”.