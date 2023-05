Ten Hag lo caccia: Maguire ‘gratis’ in Serie A

Harry Maguire fuori dal progetto del Manchester United: quattro big italiane in agguato per il difensore della nazionale inglese

Occasione per le italiane dalla Premier League. Precisamente dal Manchester United.

I ‘Red Devils’ hanno strappato la qualificazione alla prossima Champions League con l’ultimo posto utile e adesso pensano a rifondare la rosa per tornare a competere per la vittoria del campionato e spezzare il dominio dei cugini del City. Ten Hag ha dato precise indicazioni alla dirigenza, anche sui giocatori fuori progetto e che dovrebbero fare le valigie in estate. Uno dei nomi in lista di sbarco è Harry Maguire, complice un’altra stagione sotto le attese per il nazionale inglese.

Maguire via dallo United: Juve, Inter, Milan e Roma in agguato

Lo United punta il napoletano Kim, versando nelle casse di De Laurentiis i 60 milioni di euro della clausola del difensore coreano.

A fargli posto sarebbe proprio Maguire, con la società di Manchester che sarebbe anche pronta ad aprire al prestito se non dovesse trovare acquirenti in grado di rilevare l’intero cartellino del centrale. I ‘Red Devils’ risparmierebbero l’ingaggio da oltre 12 milioni di euro a stagione e della situazione potrebbero approfittarne le big italiane come scrive Oltremanica la testata ‘Givemesport.com’. La Roma potrebbe replicare il colpo Smalling mentre in agguato ci sarebbero anche Inter, Juventus e Milan. Da non scartare neanche la permanenza in Premier di Maguire: dal Newcastle al West Ham, passando per Crystal Palace e Fulham, tutte piste che il nazionale inglese potrebbe prendere in considerazione.