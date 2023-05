Salvezza Lecce, Baroni si commuove: “E’ per mio padre”

Con l’aritmetica salvezza raggiunta con una giornata d’anticipo, il Lecce si garantisce un’altra stagione in paradiso. L’allenatore della squadra salentina, Marco Baroni, ha commentato così il risultato ottenuto

Nel post-partita di Monza-Lecce, finita 1 a 0 per la squadra salentina, mister Baroni ha cosi commentato le emozioni post-gara:

” Ad inizio anno ho perso mio padre, quindi questo traguardo è tutto per lui. Ringrazio tutti, dallo staff, alla presidenza e ai giocatori. Tutti ci davano per spacciati ad inizio anno, ma ce l’abbiamo fatta”.

Sulla squadra, esalta il fatto della linea verde che sta caratterizzando il progetto salentino:

“I giocatori sono giovani e avrebbero potuto non reggere la pressione, ma ci sono riusciti. Merito a loro”.

Il Lecce è stata una vera e propria bestia nera per le grandi del campionato ma nelle ultime settimane sembrava aver rallentato un po’.

“Con Corvino abbiamo costruito un gruppo. Un gruppo che ha saputo tirar fuori una grande personalità. Questo è un coronamento per la mia carriera da allenatore.”

Sulle intuizioni avute in questa stagione, Baroni risponde così:

” Questa è stata una stagione non facile, e con il direttore abbiamo preso grandi responsabilità. Abbiamo stravolto la squadra della stagione passata e anche nel corso della stagione abbiamo variato molto. E’ chiaro che ci sono stati dei giocatori che hanno fato vedere il loro valore e nei momenti più difficili, non ci siamo mai scoraggiati. I meriti sono del gruppo e della convinzione che abbiamo avuto per raggiungere questa salvezza. Il rigore finale non ho avuto il coraggio di guardarlo, ma ero sicuro che sarebbe entrato in porta.”