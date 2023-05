Quando nasce il calciomercato? La storia

Il calciomercato è uno degli aspetti più importanti nel mondo del calcio e che dura tutto l’anno. Andiamo a vedere quando nasce.

Nel mondo del calcio non possiamo non tenere in considerazione il calciomercato; le trattative per portare un giocatore da una squadra all’altra tengono incollati (davanti al televisore, alla radio o ai giornali sportivi) i tifosi dei vari club.

Esistono, fondamentalmente, due tipi di calciomercato: quello estivo che è il più importante perché le società hanno tre mesi per imbastire le trattative e rinforzare, di conseguenze, le rispettive rose e quello invernale decisamente più corto e (anche per questo) viene chiamato mercato di riparazione.

In ogni caso sia quello estivo sia quello invernale viene seguito con grande passione dai tifosi delle proprie squadre che ci tengono a sapere come verranno rinforzate le proprie squadre.

Anche per questo è un argomento di cui si parla praticamente sempre; anche quando il mercato è finito, la gente ne discute per capire il motivo che ha portato una trattativa a non andare in porto o per pensare già ai colpi della sessione di mercato successiva.

Insomma possiamo dire come il calciomercato, nonostante abbia delle date di inizio e fine ben precise, dura tutto l’anno.

Quando è stato inventato il calciomercato?

Ma quando nasce il calciomercato? Iniziamo con il dire, stando a quanto riferisce Fantamaster, come le prime operazioni erano diverse da quelle che conosciamo oggi. Si trattava un determinato calciatore offrendo ad esso la residenza nella sua possibile futura città.

Il calciomercato, sempre stando a quanto detto da Fantamaster, nasce nella metà del secolo scorso e, da quel momento, abbiamo quel tipo di mercato che conosciamo noi con trattative tra due club che vogliono chiudere una determinata operazione per andare a rinforzare la propria squadra.

Dove si svolgeva il calciomercato?

Sappiamo benissimo come il calciomercato, attualmente, si svolga in un hotel che è la sede delle operazioni tra i vari club ma anche di semplici informazioni per capire la fattibilità o meno di una trattativa.

Anche in passato, come riportato da Fantamaster, le trattative si svolgevano in una suite di un albergo. Questo per sottolineare come, sin dal passato, questo aspetto determinante per il calcio, ha avuto delle linee guida ben precise tra cui anche la sede dove andare a svolgere le trattative.

Con il tempo questo ramo del calcio si è evoluto (soprattutto grazie alla tecnologia) ma il mercato è stato e sempre sarà una parte fondamentale nella vita del tifoso. Impossibile non parlare, con un collega o un semplice amico, delle trattative e di come la propria squadra si può rinforzare.