Quando finisce il calciomercato per gli svincolati?

Il calciomercato è fondamentale anche per gli svincolati; andiamo a vedere meglio come funziona il mercato per questi giocatori.

Sono due i tipi di calciomercato che permettono alle società di andare a migliorare le rispettive rose per affrontare al meglio la Seria A. Si tratta della sessione di mercato estiva e di quella invernale.

Nel primo caso, le società hanno un lasso di tempo decisamente importante per portare a termine le varie trattative; per quanto riguarda il secondo, invece, le società possono contare su meno tempo con il calciomercato invernale denominato di riparazione.

Due sessioni in cui i club cercano di regalare, ai propri tecnici, difensori, centrocampisti e attaccanti di assoluto livello per poter raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Esiste, però, un altro tipo di calciomercato che si integra con i due appena menzionati; stiamo parlando di quello relativo ai giocatori svincolati.

Chi è senza contratto può andare a firmare con un club senza che le società facciano partire una vera e propria trattativa; esistono, però, delle regole ben precise che devono essere rispettate.

Date calciomercato svincolati 2023: quando inizia e quando finisce

Il calciomercato degli svincolati ha delle regole, come dette, piuttosto precise; i giocatori, infatti, possono scegliere una determinata squadra piuttosto che un’altra entro un lasso di tempo decisamente netto.

Andiamo con ordine e pariamo dal calciomercato estivo; quest’anno il mercato si è concluso il primo settembre; i giocatori svincolati, secondo quanto riportato da stadionews, potevano firmare con un altro club dal 2 di settembre al 13 dicembre.

Per quanto riguarda il mercato invernale, stando a quanto riporta Goal, i giocatori svincolatisi (ovvero senza contratto) potevano andare a firmare entro e non oltre il 24 febbraio rispetto alla chiusura del mercato vero e proprio prevista (nel caso di questa stagione) al trentuno gennaio.

Regole calciomercato svincolati

Come abbiamo visto, dunque, ci sono regole diverse tra il calciomercato vero e proprio (se vogliamo definirlo così) con le società a trattare sul prezzo del cartellino di un determinato giocatore e il mercato degli svincolati.

In questo caso, infatti, la trattativa sarà solo ed esclusivamente sul calciatore per quanto riguarda gli anni di contratto.

Quando si può tesserare un giocatore svincolato?

I giocatori svincolati, dunque, non si possono tesserare sempre ma esistono delle regole che permettono ad una società di Serie A, Serie B e Serie C di andarsi a rinforzare con un difensore, un centrocampista o un attaccante senza contratto.

Regole fondamentali perché, anche se un giocatore è senza squadra, le società non possono tesserarlo a loro piacimento; se ad una squadra, per esempio, manca un centrocampista per la decisiva ultima partita di stagione non si può andare ad attingere al mercato degli svincolati.

I giocatori senza contratto possono essere sì acquistati ma entro e non oltre i termini che abbiamo visto.

Elenco giocatori svicolati: dove trovarlo?

In ogni sessione di mercato sono diversi i giocatori svincolati che possono far comodo alle varie società; prendiamo, ad esempio, la Roma che si è rinforzata basandosi in gran parte su questo tipo di calciomercato.

Dove si può trovare l’elenco completo dei giocatori svincolati? Sulla pagina transfermarkt dove si possono vedere quali attaccanti, centrocampisti o difensori sono senza contratto e dunque disponibili ad essere acquistati.