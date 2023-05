PAGELLE e TABELLINO Juventus-Milan 0-1: Giroud da Champions, addio triste per Di Maria

Pagelle e tabellino di Juventus-Milan, big match dell’Allianz Stadium valevole per la 37° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete di Giroud: rossoneri in Champions

Il Milan grazie a Giroud piega la Juventus e conquista matematicamente il pass per la prossima Champions League.

Basta un lampo del bomber francese all’undici di Pioli per tirare un sospiro di sollievo e centrare l’obiettivo. Tomori super al centro della difesa rossonera, deludono Chiesa e Di Maria nello scacchiere di Allegri con il ‘Fideo’ fischiato all’ultima recita all’Allianz Stadium.

Le pagelle di Juventus-Milan: muro Tomori, Chiesa non brilla

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Nulla può sul guizzo di Giroud, tiene in piedi i bianconeri nella ripresa sul neo-entrato Saelemaekers.

Gatti 5 – Colpevole sull’incornata di Giroud, che indisturbato stacca nel cuore dell’area bianconera. Incertezza che costa carissima alla Juve.

Bremer 5,5 – Inciampa sul pallone e per poco non la combina grossa. Non dà la necessaria sicurezza al reparto difensivo (82’ Bonucci SV).

Danilo 5,5 – ‘Zoppo’ anche il capitano in alcune letture difensive. Ha vissuto serata decisamente migliori.

Cuadrado 5,5 – Non soffre particolarmente le proiezioni di Theo, anzi prova a ricacciare indietro il francese. Gli manca però lo spunto dei tempi migliori quando punta l’uomo.

Locatelli 5 – Macchinoso in mediana, non riesce a dare ordine come dovrebbe. Idee annebbiate per l’ex della contesa.

Rabiot 6 – Ultima apparizione anche per lui – salvo clamorosi colpi di scena – davanti ai tifosi bianconeri. Strappa meno rispetto del solito, però è uno pochi capace di cambiare marcia alla Juventus. Sarà complicato rimpiazzarlo a dovere.

Kostic 6 – Pimpante sul binario mancino, sembra tornato il pendolino di qualche mese fa. I compagni non sfruttano a dovere le iniziative del serbo, che però ha una flessione nella ripresa (63’ Paredes 5,5 – Le cose non cambiano con il suo ingresso in campo).

Di Maria 4,5 – Qualche lampo dei suoi, sciupa però malamente al volo la palla del vantaggio. Addio un po’ triste al pubblico bianconero – che lo fischia – dopo una stagione sotto le attese (63’ Milik – Poco servito, ma anche lui è impreciso palla al piede).

Kean 6 – Crea scompiglio e non dà punti di riferimento alla difesa ospite. Impegna in più occasioni Maignan, gli manca però il colpo del KO che non è un dettaglio… (73’ Iling-Junior 6 – Cerca di dare una scossa con le sue folate).

Chiesa 4,5 – Spaesato, fatica a trovare la posizione più congeniale per far male al Milan. Spesso si intestardisce nella giocata, facendo arrabbiare Allegri e i compagni. Altra prestazione deludente: la ‘Chiesa’ non è al centro del villaggio.

All. Allegri 5 – La Juventus parte anche bene, ma denota i soliti limiti nel concretizzare le occasioni create. Il lampo di Giroud anestetizza i bianconeri, che da quel momento fanno fatica a risalire la china. Stagione virtualmente chiusa: urgono decisione drastiche.

MILAN

Maignan 6 – Nessun intervento miracoloso ma è attento quando gli arriva qualche tiro da fuori. Il più insidioso è quello di Cuadrado ma para senza problemi.

Calabria 6,5 – Dietro non si fa mai sorprendere da Kostic. Il cross al bacio per la testa di Olivier Giroud fa la differenza. Dall’85’ Kalulu s.v.

Thiaw 7 – Non si fa problemi quando c’è da spazzare il pallone. E’ preciso e fa valere il suo fisico contro gli attaccanti della Juventus.

Tomori 7,5 – Nel primo tempo si mette in mostra con chiusure sempre attente. E’ perfetta quella con cui anticipa Kean. Anche nella ripresa è sempre dove serve, risultando un vero muro.

Theo Hernandez 6,5 – Funziona l’intesa con Rafael Leao, si mette così in mostra con qualche sovrapposizione interessante. Sembra voler gestire e non accende il turbo come gli capita spesso. Dietro è attento su Cuadrado.

Tonali 6 – La solita grinta con cui suona la carica ai compagni quando i ritmi si abbassano. Corre fino all’ultimo secondo, dando una mano importante dietro. Come il compagno di reparto non è sempre perfetto in fase di impostazione.

Krunic 5,5 – Gioca con una calma da veterano. Delle volte esagera, perdendo un paio di palloni velenoso. Però è fondamentale dietro, quando il Milan difende, è sempre al posto giusto al momento giusto.

Messias 4,5 – Con Leao imbrigliato dalla difesa bianconera, il Milan gioca spesso dalle sue parti, ma il brasiliano fatica ad accendere la luce. Manca di qualità anche nei passaggi elementari. Dal 56’ Saelemaekers 5 – Cambia l’interprete, non proprio il risultato. E’ più vivace e attento del brasiliano, ma sbaglia il gol del raddoppio.

Diaz 5,5 – Ha libertà di giostrare, ma non sempre riesce a fare quello che ci si aspetta da un dieci. Stasera è davvero poco continuo e mai incisivo sotto porta. Dall’82’ Pobega s.v.

Leao 5,5 – Dopo un primo tempo in cui non riesce a trovare spazio, il portoghese cambia passo nella ripresa, entrando spesso nel vivo dell’azione e mettendo in difficoltà Cuadrado, ma stasera gli manca il guizzo del campione, anche per una condizione fisica non ottimale. Dall’82’ Ballo-Toure s.v.

Giroud 7,5 – 36 anni e non sentirli, è il solito Giroud, che si sacrifica per la squadra, lottando su ogni pallone come un ragazzino. A fine primo tempo trova un super gol di testa da bomber vero

All. Pioli 6,5 – Un Milan non proprio brillante che bada più a non prenderle per strappare quel punto che serve per la qualificazione in Champions League, ma arriva la vittoria grazie ad un fantastico gol di Olivier Giroud.

Arbitro: Mariani 6,5 – La partita scorre via senza particolari problemi. Dà continuità al gioco e gestisce con personalità le fasi più calde del match.

TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-1

40’ Giroud

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer (82’ Bonucci), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic (63’ Paredes); Di Maria (63’ Milik), Kean (73’ Iling-Junior), Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Barbieri, Sersanti, Miretti. Allenatore: Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (86’ Kalulu), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias (56’ Saelemaekers), Brahim Diaz (83’ Pobega), Leao (Ballo-Touré); Giroud (86’ Origi). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Rebic. Allenatore: Pioli

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Irrati

Ammoniti: Messias (M), Cuadrado (J), Krunic (M)

Espulsi

Note: recupero 2’; spettatori 40.231 per un incasso di 3.412.242