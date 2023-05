Lukaku straripante: il gesto annuncia il suo futuro

Romelu Lukaku sempre più protagonista dell’Inter in questo finale di stagione: il gesto annuncia il suo futuro

E’ un Romelu Lukaku straripante in questo finale di stagione. Anche contro l’Atalanta il belga è stato protagonista della vittoria dell’Inter. Ci ha messo neanche un minuto per stappare il match, scattando sul filo del fuorigioco e sfruttando alla perfezione l’assist di Lautaro Martinez.

Dopo l’1-0, il centravanti belga si è lasciato andare alla sua ormai iconica esultanza, ma non solo. C’è un gesto fatto subito dopo il gol che vale più di qualsiasi annuncio ufficiale. Lukaku, infatti, ha indicato con l’indice il terreno di gioco, in un gesto aveva un significato abbastanza chiaro: “io resto qui”.

Il 30enne di Anversa a fine stagione dovrebbe tornare al Chelsea per fine prestito e Pochettino, indicato come nuovo allenatore dei Blues, vorrebbe tenerlo in rosa. La volontà di Lukaku appare però chiara: dopo aver fatto di tutto per tornare in nerazzurro, il belga non sembra intenzionato a lasciare nuovamente Milano. Dopo il gol lo ha fatto capire chiaramente.