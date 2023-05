Lazio, ultima all’Olimpico per Milinkovic? Lo striscione dei tifosi a fine partita

I tifosi della Lazio hanno esposto uno striscione in Tevere in cui hanno mandato un messaggio, forse salutato, Sergej Milinkovic-Savic

Oggi la Lazio ha giocato la sua ultima partita allo Stadio Olimpico in questa stagione, vincendo 3-2 con la Cremonese nel finale. Una vittoria sudatissima che alimenta il sogno secondo posto.

Ma soprattutto è stata la serata di Stefan Radu, celebrato prima della partita dalla Curva Nord, dalla Tevere e dai distinti Sud con striscioni e coreografie, poi nel postgara dalla società. Il romeno è stato premiato dal presidente Lotito, ha ricevuto l’abbraccio dei suoi ex compagni del 26 maggio e i suoi attuali nella passerella finale. Ma anche per altri potrebbe essere stata l’ultima in questo stadio. Da Pedro a Luis Alberto, entrambi col futuro in bilico, ma soprattutto Milinkovic-Savic. Ha il contratto in scadenza nel 2024, di rinnovo ancora sembra esserci l’ombra e intanto le voci sul ritorno di fiamma del Milan si sono fatte un po’ più insistenti. Ha salutato questa stagione casalinga con una doppietta che può essere decisiva.

Nella sua esultanza non si è letto nulla di commiato, nulla che potesse far pensare a un addio. Ma intanto in Tribuna Tevere un messaggio da parte dei tifosi: “Forse altrove, magari qui, sicuramente nel nostro cuore! Sergej laziale a vita”. Il popolo biancoceleste si è schierato e qualunque sarà la scelta del serbo, il legame e la riconoscenza rimarranno per sempre.