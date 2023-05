Juventus in Serie B, sentenza definitiva: “Salva anche la terzultima”

La Juventus attende il responso del procedimento che riguarda la manovra stipendi: retrocessione in Serie B e lotta salvezza già decisa

Allegri vuole l’Europa nelle ultime due partite di campionato, ma la Juventus potrebbe comunque non disputare le coppe internazionali il prossimo anno. Lo si capirà non certo il 4 giugno, ma nelle settimane successive quando sono attese le nuove sentenze della giustizia sportiva.

Dopo il -10 che ha fatto precipitare i bianconeri dal secondo al settimo posto, con conseguente addio quasi certo alla Champions, ora sono altri i procedimenti sui quali sono accesi i riflettori. In primo luogo c’è il processo per la manovra stipendi, i rapporti con altri club e con i procuratori. Un triplo procedimento che vedrà l’udienza di primo grado celebrarsi il prossimo 15 giugno.

Un giudizio atteso dalla società e temuto dai tifosi bianconeri perché potrebbe andare a peggiorare la situazione della squadra di Allegri. Il rischio è di ulteriore penalizzazione ma c’è anche un altro rischio che potrebbe condizionare il futuro della Juve: la retrocessione in Serie B.

Juventus in Serie B: sentenza definitiva e salvezza già chiusa

Uno scenario che assomiglia molto ad in incubo per la Juventus ma che secondo alcuni potrebbe anche concretizzarsi nelle prossime settimane. A parlarne è Paolo Ziliani tramite il suo account Twitter.

Il giornalista del ‘Il Fatto Quotidiano’ torna ad anticipare quelle che potrebbero essere le decisioni degli organi della giustizia sportiva sulla società bianconera, ribadendo la sua convinzione che la retrocessione è un’ipotesi assolutamente concreta.

In particolare, facendo riferimento alla lotta per le coppe europee, Ziliani scrive: “Con la Juventus sicuramente fuori dalle Coppe per le nuove sanzioni FIGC e i fulmini dell’UEFA, lo scenario è chiaramente delineato”. E non è tutto, perché il giornalista è convinto che a scendere in Serie B sarà proprio la formazione bianconera, andando così a stravolgere la lotta per la salvezza: “Nessuno lo dice, ma alla fine sarà salva anche la terzultima” il suo cinguettio.

Lo scenario è quello che vede la Juve retrocessa in Serie B dalla giustizia sportiva con la lotta salvezza già conclusa con la discesa di Sampdoria e Cremonese. Si salverebbero, quindi, Verona, Spezia e Lecce, attualmente in competizione per evitare di finire al terzultimo posto.