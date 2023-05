Juve-Milan è già iniziata: rescissione e firma gratis

Juve-Milan di fronte in campo stasera e pronte a duellare anche sul mercato: la rescissione libera spazio per il colpo a zero

Una grande classica del calcio italiano, quella tra Juventus e Milan, in programma questa sera, anche se in condizioni un po’ surreali. I bianconeri, teoricamente, con una vittoria sarebbero ancora in corsa per il quarto posto, ma con nuove penalizzazioni in arrivo dagli altri fronti giudiziari sanno già di dover rinunciare alla Champions del prossimo anno e forse anche alle altre coppe europee. Mentre ai rossoneri basta un punto per blindare il proprio piazzamento in qualsiasi caso.

Una gara che comunque suscita sempre un certo interesse, che Allegri e Pioli, per una questione di prestigio e orgoglio, proveranno a onorare al massimo. E che potrebbe riproporre un ennesimo duello di mercato tra qualche settimane. La Juventus, chiamata a rifondare, dovrà avviarsi da subito verso una ricostruzione per un nuovo ciclo e cercherà acquisti di valore e prospettiva. Stesso discorso per il Milan, che cerca la continuità continentale e di rilanciarsi in campionato per il prossimo anno. Per le due società, ci sono profili interessanti da monitorare sul mercato. E uno dei prospetti principali del calcio europeo potrebbe arrivare a parametro zero.

Juve-Milan, il parametro zero con l’assist da parte della FIFA

Un affare per il quale si prospetta un assist nientemeno che dalla FIFA per le squadre nostrane. Occhio infatti alla particolare situazione dell’israeliano Manor Solomon, brillante esterno offensivo protagonista di una grande stagione con il Fulham.

5 reti in 23 presenze in tutte le competizioni, il giovane israeliano, 24 anni a luglio, è in prestito dallo Shakhtar Donetsk. Ma la situazione bellica in Russia e Ucraina permette, con una norma della FIFA, di risolvere unilateralmente i contratti in essere a giocatori e allenatori coinvolti. Ecco perché Solomon potrebbe svincolarsi gratuitamente. Secondo il ‘The Athletic’, il Tottenham sarebbe al momento favorito per il classe 1999, ma Juventus e Milan monitorano la situazione e possono provare a inserirsi.