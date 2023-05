Davide, chi è il figlio di Paolo Bonolis? Carriera, fidanzata, stipendio

Paolo Bonolis è un noto conduttore della televisione italiana; andiamo a vedere chi è il figlio Davide che sogna di diventare calciatore.

Se parliamo di televisione, una delle figure più importanti degli ultimi anni è senza ombra di dubbio Paolo Bonolis; il noto conduttore è una delle figure principali del sistema televisivo italiano e tiene compagni agli italiani con il noto programma Avanti un altro, in onda tutti i giorni su Canale Cinque.

Si tratta di un game show che unisce divertimento e cultura dove Paolo Bonolis è accompagnato dal suo fedele compagno di viaggio, Luca Laurenti; i due sono una delle coppie cardine della televisione italiana e hanno, ormai, un ruolo iconico.

A livello calcistico, Paolo Bonolis è un noto tifosi interista e non risparmia frecciatine a Juventus e Milan con particolare preferenza ai bianconeri a testimonianza della rivalità esistente tra bianconeri e nerazzurri.

Il noto conduttore non ha mai praticato, a livello professionistico, il ruolo di calciatore a differenza di quello che potrebbe fare il figlio Davide.

Caratteristiche fisiche, piede, ruolo, somiglianza con il padre

Classe 2004, Davide Bonolis (da quello che possiamo vedere dal suo profilo Instagram) sembra essere un noto tifoso interista; il sogno, dunque, sembra essere quella di vestire la maglia nerazzurra in uno stadio importante come San Siro.

Carriera Davide Bonolis, dove gioca oggi?

La strada, però, è ancora lunga ma il tempo è dalla parte di Davide Bonolis; parliamo di un calciatore (cresciuto nei settori giovanili di Roma e Sampdoria) che, come riportato da Gazzetta.it, può giocare sia come mezza punta sia come esterno.

Questo lascia pensare che sia molto tecnico e dotato di una buonissima velocità. Il primo passo per arrivare all’Inter è la Triestina, squadra con la quale (come riferito da Ansa) ha firmato un contratto triennale.

Prima vera esperienza, dunque, per un giocatore che a differenza di papà Paolo vuole intraprendere la carriera da calciatore. Solo il tempo ci dirà se questa potrà essere la strada del classe 2004.

Nome Cognome, chi è la fidanzata di Davide Bonolis?

Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sembra avere una relazione sentimentale; secondo quanto riferito da Fanpage, infatti, Davide Bonolis avrebbe una storia con Alice Zordan.

Parliamo di una giovane ragazza di Lugano; l’indiscrezione è uscita negli ultimi giorni del 2022; il miglior modo, dunque, per chiudere l’anno.

Davide Bonolis stipendio Triestina

Come abbiamo detto, Davide Bonolis ha iniziato una carriera diversa rispetto a quella dei genitori; come riportato da Eurosport, il giovane ha firmato un contratto di tre anni con la Triestina e giocherà nella formazione primavera ma non sappiamo quanto percepirà a livello di stipendio.