Dalla Juve al Milan: il colpo è stato scelto

Questa sera si affronteranno in campo, ma in estate Juventus e Milan potrebbero essere protagonista di alcuni affari di mercato

Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Milan che metterà in palio punti pesanti in chiave Champions League: in estate possibili dialoghi di mercato tra i due club.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Milan, big match della 37esima giornata del campionato di Serie A che vedrà affrontarsi le squadre di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli in una sfida importante in chiave Europa, oltre che come sempre particolarmente sentita e affascinante. In campo si affronteranno due delle società più blasonate del calcio italiano che in estate potrebbero ritrovarsi a dialogare in sede di mercato.

I dirigenti di Juventus e Milan, infatti, potrebbero dar vita a qualche affare nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. In particolar modo, il club rossonero potrebbe “approfittare” di qualche taglio che la Vecchia Signora andrà ad effettuare nei prossimi mesi, nell’ottica di una rivoluzione annunciata ormai da tempo.

Calciomercato Milan, occasione Kulusevski dalla Juventus

Sul canale Twitter di Calciomercato.it, nel nostro sondaggio giornaliero, vi abbiamo chiesto chi potrebbe fare al caso del Milan tra alcuni calciatori che in estate sembrano destinati a lasciare la Juventus.

Tra le opzioni vi erano quattro calciatori attualmente lontani da Torino, ma prossimi a farvi ritorno, ovvero McKennie, Kulusevski, Pellegrini e Zakaria. Un sondaggio il cui esito è apparso quantomai chiaro: quasi il 65% dei votanti ha puntato su Dejan Kulusevski, esterno offensivo classe 2000 attualmente in forza al Tottenham con cui ha realizzato due gol e otto assist in trentasei partite giocate tra campionato e coppe. Un calciatore ancora giovane che ha espresso il suo talento solo a sprazzi e che potrebbe fare al caso del Milan in vista della prossima stagione.