“Conte all’Allianz Stadium”: Juve o Milan, scelta la prossima squadra

Juventus-Milan ha uno spettatore di eccezione: Antonio Conte presente sugli spalti dell’Allianz, blitz per il futuro?

Juventus-Milan è sempre una partita dal fascino particolare, anche se questa sera non giocano per lo scudetto. I bianconeri hanno una piccola possibilità di tenere accesa la corsa Champions, i rossoneri quella porta la possono chiudere, conquistando la qualificazione con novanta minuti di anticipo.

Insomma, l’interesse non manca per fare bene questi novanta minuti e poi i prossimi, prima di chiudere questa stagione con tutte le sue particolarità. Dal cinque giugno sarà tempo di futuro e molto cambierà sia da una parte che dall’altra.

Se il Milan sembra orientato a confermare Pioli, la posizione di Allegri appare più traballante, nonostante la società pubblicamente non fa che confermare il tecnico di Livorno. E a proposito di allenatori, proprio Juventus-Milan ha uno spettatore di eccezione: Antonio Conte.

L’ex tecnico del Tottenham, come riportato da ‘Rai Sport’, è presente sugli spalti dell’Allianz Stadium per assistere al match, una presenza che ha scatenato al fantasia dei tifosi di entrambe le squadre.

Sia da una parte che dall’altra, il nome di Antonio Conte fa sognare i tifosi che sperano in un suo approdo sulla panchina della propria squadra del cuore.

L’allenatore salentino è alla ricerca di una nuova avventura e nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato sia a Juventus che al Milan, ma anche al Napoli per il post Spalletti e alla Roma se dovesse andare via Mourinho.

Di certo, nonostante la stagione non proprio felice a Londra, la possibilità di vedere Conte sulla panchina stuzzica i tifosi di Juventus e Milan che, infatti, sui social fanno trapelare la loro soddisfazione all’eventuale approdo dell’allenatore pugliese.

“La scelta migliorare per rigenerare l’ambiente dopo una stagione come questa” scrive un utente, tifosi bianconero, mentre a Milano c’è chi è sicuro: “Conte nuovo allenatore del Milan”

Ecco alcuni tweet:

#Conte allo Stadium. Per chi ama la Juve, a mio parere, sarebbe di gran lunga la scelta migliore per rigenerare squadra ed ambiente dopo una stagione come questa. Per riavere la bolgia allo stadio, una squadra che gioca a memoria e soprattutto che corre. Preghiamo 😅🙏🏻 #JuveMilan

— Maurizio Ercolani (@MauriLog) May 28, 2023