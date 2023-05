Ci pensa Milinkovic Savic: il sergente regala la festa alla Lazio | HIGLIGHTS

Una doppietta di Milinkovic Savic permette alla Lazio di battere, non senza affanno, la Cremonese, tornando al secondo posto in classifica

Ottovolante di emozioni all’Olimpico dove la Lazio acciuffa nel finale il gol della vittoria con Milinkovic Savic nell’anniversario della Coppa Italia vinta contro la Roma dieci anni fa.

Alla Lazio bastano quattro giri di lancette per sbloccare il risultato e lo fa con Hysaj: primo gol stagionale per l’ex Napoli che batte Sarr in diagonale al termine di una azione di pregevole fattura con Immobile e Luis Alberto. La squadra di Sarri è in pieno controllo del match e al 37′ trova anche il raddoppio con Milinkovic Savic, bravo a spedire in rete di prima intenzione un traversone insidioso del solito Pedro dalla destra.

Nella ripresa la musica cambia e la Cremonese recupera il risultato: il gol del 2-1 è firmato Galdames, col cileno che batte Provedel con un bel destro da fuori sporcato da Casale. Passano quattro minuti e arriva la rete del clamoroso pari, in un modo ancor più assurdo: cross di Sernicola dalla destra, Lazzari di testa cerca Provedel ma spedisce la palla nella sua stessa porta. Un uno-due che gela la Lazio, ma non l’entusiasmo dell’Olimpico dove Immobile spreca due occasioni in pochi minuti.

Poi, al 75′ c’è Ferrari a salvare quasi sulla linea intervenendo praticamente col tacco su un colpo di testa di Milinkovic Savic indirizzato verso la porta di Sarr. Ma nel finale c’è spazio anche per la doppia occasione della Cremonese: Tsadjout impegna Provedel con un tiro insidioso, sulla respinta arriva Pickel che spara alto da distanza ravvicinata. Poi, quando la partita sembrava indirizzata verso il pari, è ancora Milinkovic Savic a trovare la via del gol con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, regalando altri tre punti alla squadra di Sarri.

Lazio-Cremonese: highlights, tabellino e classifica

LAZIO-CREMONESE 3-2

4′ Hysaj (L), 37′ e 89′ Milnkovic Savic (L), 54′ Galdames (C), 58′ Lazzari autogol

La classifica: Napoli 87 punti, Lazio 71 Inter 69, Milan 64*, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59*, Torino 53, Fiorentina 53, Monza 52, Bologna 51, Udinese 46, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42, Lecce 36, Spezia 31, Verona 31, Cremonese 24, Sampdoria 19

*una partita in meno

