Chi è il giocatore più giovane della Serie A? Un baby prodigio

Scopriamo chi è il giocatore più giovane della Serie A; parliamo di un calciatore di qualità e destinato a palcoscenici molto importanti.

In Serie A il giocatore più anziano è Ibrahimovic; l’attaccante del Milan, dall’alto dei suoi quarantuno anni, detiene questo particolare primato. Per un calciatore più anziano ne troviamo uno, ovviamente, più giovane.

Nel massimo campionato italiano, il giocatore più giovane è Simone Pafundi; parliamo del talento dell’Udinese che può essere impiegato in diversi ruoli. Il classe 2006, infatti, può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo ma anche da trequartista.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo il fatto di essere brevilineo, rapido e con la possibilità di saltare l’uomo con buonissima frequenza.

Le aspettative sul ragazzo sono molto alte e una testimonianza viene direttamente dalla nazionale.

Pafundi, infatti, è già entrato nel giro dell’Italia di Mancini e questo può solamente essere un fattore positivo per gli azzurri considerando la capacità, del mister, nel far crescere i giovani.

In attesa di capire quale sviluppo può prendere la carriera di questo giocatore bisogna sottolineare come Pafundi sia il più giovane dell’intera Serie A.

Pafundi dell’Udinese: caratteristiche, procuratore, stipendio ed età

Abbiamo detto di come Pafundi sia un classe 2006, nato il quattordici marzo; questo significa che il ragazzo ha diciassette anni e non è ancora maggiorenne. Età che gli permette di essere il giocatore più giovane all’interno del massimo campionato italiano.

Diciassette anni, un talento indiscutibile e la voglia di crescere per diventare tra i migliori giocatori del campionato italiano; è chiaro come Pafundi abbia bisogno di tempo per mostrare tutte le sue qualità ma, da questo punto di vista, giocare all’Udinese gli può solamente far bene.

Il club friulano, infatti, sa lavorare benissimo con i giovani; ecco perché è possibile pensare che, tra qualche anno, Pafundi possa essere un giocatore di altissimo livello e in grado di fare la differenza sia in un top club sia nella nazionale italiana.

Dobbiamo, ora, parlare del discorso legato al procuratore; sappiamo benissimo come, per un giocatore (specialmente giovane) sia fondamentale avere un procuratore in grado di gestire al meglio possibile gli interessi del ragazzo.

Stando a quanto riportato da Udineseblog, il giovane talento ha cambiato procuratore; Pafundi, infatti, è passato allo studio Excellence Sport di Edoardo Crnjar. Un dato da prendere in considerazione per un ragazzo che, nella prossima stagione, vuole fare il definitivo salto di qualità.

Concludiamo, ora, con il discorso relativo allo stipendio del giovane talento; Pafundi è un giocatore in forza all’Udinese e, stando a quanto riportato da minuti di recupero, non si hanno indicazioni precise sul suo stipendio che però dovrebbe essere di tredici mila euro all’anno.