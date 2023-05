Champions in pugno e Milan sul bomber: “Parleremo di mercato”

Apertura sul mercato per il trasferimento del giovane centravanti, vera rivelazione del campionato di Ligue 1 su cui mette pressione il Milan

Il match di questa sera contro la Juventus rappresenta per il Milan un passaggio importante verso la blindatura delle qualificazione alla prossima Champions League, nonostante l’impervio percorso calcato in questa stagione. Dopo tanti alti e bassi, zero titoli in bacheca e molti rammarichi per occasioni sprecate, Stefano Pioli vuole quantomeno chiudere in bellezza per poi ripartire.

E la ripartenza del nuovo Milan dovrà passare anche sotto l’ala del direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, nonché del suo fidato collaboratore Frederic Massara. Quel che andrà maggiormente ritoccato in estate sarà sicuramente il reparto offensivo, attorno al quale navigano ormai volti della passata generazione destinati ad un fisiologico calo prestazionale nell’immediato futuro. Per quanto Olivier Giroud abbia tentato di dare il suo contributo e vi sia anche riuscito in diversi momenti della stagione, l’assenza ripetuta di Zlatan Ibrahimović per infortuni ricorrenti e i flop di Ante Rebic e Divock Origi hanno letteralmente lasciato nelle mani di Pioli un deserto mai visto prima.

Calciomercato, Maldini insiste per il centravanti belga: “Vedremo cosa succederà”

Nelle ultime settimane è stato però seguito da vicino l’incredibile exploit del giovanissimo centravanti belga Lois Openda, reduce da una sensazionale stagione con la maglia del Lens con cui ha centrato – oltre alle 20 reti segnate – anche una spettacolare qualificazione in Champions tallonando al secondo posto in classifica i rivali del Paris Saint-Germain.

Il calciatore ha di fatto destato le attenzioni delle big e il presidente della società francese Oughourlian, conscio dei pericoli del mercato, ha voluto da subito mettere in chiaro le cose: “Semmai un grande club dovesse affacciarsi per uno dei nostri tesserati allora ne parleremo con lo staff, ci faremo trovare pronti di fronte all’evenienza. Non c’è molto che possiamo fare, se non ascoltare le offerte“.

Un segnale importante, sul quale lo stesso Openda non ha tanta voglia di discutere. Almeno non ancora. Per il momento, si gode lo storico traguardo e ammette di essere curioso di calcare i terreni di gioco della massima competizione europea: “Abbiamo lavorato duro per questo, sarebbe bello lasciare il segno anche in Champions. Le voci di mercato? Sono concentrato sul Lens, non tutto quel che si legge in giro è vero. Vedremo cosa succederà“, ha dichiarato il calciatore a seguito dell’incontro vinto contro l’Ajaccio.