UFFICIALE: Lautaro Martinez non convocato, ricorre alle cure dei medici

Notizia a sorpresa su Lautaro Martinez: non convocato dall’allenatore, le ultime sull’attaccante argentino

L‘Inter si aggrappa ai suoi gol, per completare una stagione che potrebbe essere da sogno. Con una doppietta, Lautaro Martinez ha griffato la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina. Due gol d’autore, tra l’altro, con un diagonale e poi con una girata volante, entrambe di destro, ad aumentare un bottino stagionale già considerevolissimo.

Siamo al suo massimale con la maglia dell’Inter, 27 reti complessive (cui vanno aggiunti 10 assist). Già battuto il precedente record di 25, dello scorso anno. E non è ancora finita. ‘Toro’ scatenato, per parafrasare il titolo di un celebre film. Un vero trascinatore, riuscito anche a tornare in corsa, ma con pochissime possibilità di farcela, per la conquista del titolo di capocannoniere della Serie A, con tre reti a separarlo da Osimhen (23 per il nigeriano, 20 per lui), a due giornate dal termine. Su di lui contano tutti, per blindare il piazzamento Champions in campionato, e soprattutto per andare all’assalto dell’Europa, con la finale da disputare a Istanbul contro il Manchester City. Ma occhio alle ultime notizie sull’argentino.

Lautaro Martinez non convocato per problemi fisici: cosa succede

Condizioni fisiche da monitorare per tutti, con grandissima attenzione, al termine di una annata lunga e massacrante. E lo stesso Lautaro non fa eccezione, con problemi che ne condizioneranno a quanto pare i prossimi impegni.

Per ora, nessun problema però per Simone Inzaghi, che lo avrà ancora a disposizione. Ma non Lionel Scaloni, Ct dell’Argentina. A fine stagione, l’Albiceleste campione del mondo sarà in tournèe in Asia. Ma senza Martinez, che non è stato convocato e che dopo la finale di Champions League si fermerà. In programma infatti, stando alle informazioni riportate da ‘Tyc Sports’ in Argentina, un trattamento alla caviglia un po’ in disordine, per essere al top in vista della prossima stagione.