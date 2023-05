Tudor dice sì alla Juventus e sceglie il primo colpo: Inter tradita

Calciomercato Juventus, novità sul futuro di Tudor. Dal Cile la clamorosa indiscrezione che rimescola le carte in tavola e apre le porte a nuovi scenari

Se fino a poche settimane fa l’esonero di Allegri sembrava configurarsi come un’opzione impraticabile, qualcosa sembra essere cambiato. L’eliminazione dall’Europa League può pesare come una spada di Damocle nei giudizi di una stagione vissuta dalla Juventus sulle montagne russe.

Al di là delle ben note vicissitudini extra-campo, sul piano del gioco non si sono visti i miglioramenti a lungo paventati. Le prese di posizione di una parte importante dei senatori in rosa, nonché lo scarso feeling tra Allegri con alcuni big, potrebbero fare il resto. Non ci sono ancora novità concrete in vista di un eventuale avvicendamento in panchina ma il messaggio di Elkann è un avviso ai naviganti che non può essere trascurato. Il ricco contratto al quale il tecnico livornese è legato alla “Vecchia Signora” non sembra essere un ostacolo insormontabile: un segnale della proprietà farebbe saltare il banco.

Non è un caso che nelle ultime ore a caracollare l’attenzione mediatica siano gli eventuali profili caldeggiati dalla Juventus per il post-Allegri con Tudor, Motta ed Italiano in lizza. Proprio l’attuale tecnico del Marsiglia, sempre più vicino a dire addio al club provenzale, sarebbe tra le opzioni più calde in orbita Juve. Oltre a conoscere l’ambiente, infatti, l’ex collaboratore di Pirlo per caratteristiche sembra somigliare molto a quell’Antonio Conte capace di avviare la ricostruzione bianconera.

Calciomercato, Tudor e Sanchez alla Juventus: le ultime dal Cile

I messaggi sibillini lanciati dall’allenatore nativo di Spalato nelle ultime ore non sono passati inosservati. Dal Cile, però, si spingono oltre. Secondo quanto evidenziato da “La Hora”, infatti, nel caso in cui Tudor dovesse accettare la corte della Juve, avrebbe già in mente il primo colpo da sottoporre all’attenzione degli uomini mercato bianconeri. Si tratta di Alexis Sanchez, letteralmente rivitalizzato sotto la sua gestione.

Con la maglia del Marsiglia, infatti, l’ex attaccante dell’Inter ha messo a referto in questa stagione (complessivamente ) ben 18 reti, tra Campionato e Coppe, impreziositi da tre assist. Un ruolino di marcia impressionante se si pensa che fino a qualche mese fa Sanchez era considerato un vero e proprio esubero all’Inter. Secondo quanto riferito dalla testata cilena “La Hora”, dunque, Tudor potrebbe caldeggiarne l’acquisto nel caso in cui diventasse il nuovo allenatore della Juve. Ricordiamo che Sanchez è legato al Marsiglia da un contratto in scadenza nel 2023 che potrebbe non essere rinnovato.

Si tratta ovviamente di una suggestione più che altro. Ricordiamo che quello offensivo è forse il reparto più coperto della Juve: oltre a Vlahovic, che però non è incedibile, da segnalare anche la presenza di Milik (che salvo clamorosi colpi di scena sarà riscattato) e di Kean. Ad ogni modo, staremo a vedere cosa succederà.