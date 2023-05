Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 maggio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 27 maggio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 27 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con Inter-Atalanta e il futuro di ‘Big Rom’: “Lukaku finale thriller”, Il Chelsea lo richiama dal prestito, vertice con Marotta dopo Istanbul. “Juve e Milan tutte da rifare”, da Di Maria e Rabiot, a Origi e Rebic: la sfida degli addii. Palladino avanti col Monza, Motta-Bologna occhio al PSG.

”Juve, secondi per Max”, l’apertura del Corriere dello Sport sul futuro di Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico vuole chiudere con due vittorie per la classifica virtuale e per l’Europa. “Pronto Luis, vieni a Napoli”, De Laurentiis chiama direttamente l’allenatore per anticipare il PSG. Inter, basta il pari per la Champions. Fiorentina-Roma, testa alle finali.

Il titolo di apertura di Tuttosport: “Sicuri che sia giustizia?”, il quotidiano torinese si sofferma sulle inchieste giudiziarie che vedono coinvolta la Juventus. Scalvini da Inter? Crash test Lukaku. Toro, qui si fa l’Europa, fedeltà Schuurs: “Resto”. Samp: Barnaba sorpassa Radrizzani! Brividi Quaglia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 27 maggio 2023

Il quotidiano spagnolo AS apre con il mercato del Real Madrid: “Ancelotti preferiere a Kane”, il tecnico italiano in pressing sul centravanti del Tottenham. Asensio invece non rinnova ed è vicino all’addio. I rivali del Barcellona invece, dalle pagine del Mundo Deportivo, vogliono blindare Araujo e Gavi senza mollare la possibilità di riportare Messi in blaugrana