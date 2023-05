Juventus, il nuovo piano per Milinkovic-Savic: la carta che fa felice Sarri

La Juventus torna alla carica per Milinkovic-Savic: i bianconeri ci riprovano e possono giocarsi una carta a sorpresa

Nove gol e otto assist in stagione, il bottino di Milinkovic-Savic. Non esorbitante, ma di certo positivo, per portare la Lazio nuovamente in Champions League. Con qualche firma pesante, come il gol del pari con il Lecce di un paio di settimane fa, a tempo praticamente scaduto.

Può essere questo, il lascito del serbo al club biancoceleste dopo otto stagioni, con un addio sempre più vicino. Lotito non intende certo regalarlo, ma ad un anno dalla scadenza del contratto e con un rinnovo di contratto ormai da escludere, il massimo che il presidente capitolino potrà fare sarà ottenere una cifra adeguata per la sua cessione. Le pretendenti, di certo, non mancano, e tra queste può rifarsi sotto la Juventus, anche nella situazione complicata che sta vivendo e con una Europa ancora in bilico. I bianconeri avranno bisogno, nella prossima stagione, di rilanciarsi e nonostante le difficoltà almeno un paio di colpi di spessore serviranno.

Milinkovic-Savic, lo scambio per portarlo alla Juventus: attaccante sul piatto

Per mettere le mani sul ‘Sergente’, la Juventus potrebbe tentare una carta a sorpresa, stando a quanto riportato dal ‘Messaggero’, inserendo un giocatore nella trattativa per abbassare il costo del cartellino. E il nome nuovo potrebbe davvero rappresentare la quadratura del cerchio.

Come noto, Sarri avrà bisogno, per il futuro, di un vice Immobile all’altezza e Milik potrebbe fare al caso suo. Già allenato ai tempi del Napoli, stavolta lo avrebbe a disposizione in efficienza fisica e avrebbe un attaccante di spessore con cui ben figurare nel doppio fronte campionato-coppa. Al momento, l’idea sarebbe solo in fase embrionale, ma è una pista da seguire. La Juventus dovrà spendere solo 7 milioni per riscattare il polacco dal Marsiglia, un investimento ragionato visto l’obiettivo che servirebbe a spalancare.