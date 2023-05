Juve, scossa Chiesa: l’ultimatum di Allegri per restare in bianconero

Domani c’è Juventus – Milan, in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. In conferenza stampa, però, a nessuno pare importare. Le domande per Allegri sono tutte sul futuro

Sulla partita (di cartello in teoria…) di domenica sera, poche parole, pochi spunti… uno su tutti però c’è: Federico Chiesa, tra presente e futuro… in bianconero?

Max Allegri si presenta alla stampa dopo una delle settimane più difficili della sua gestione sulla panchina bianconera: eliminazione col Siviglia, penalizzazione e crollo fragoroso a Empoli. Senza contare le voci sul proprio futuro, sul prossimo Ds bianconero ecc. Insomma il clima generale in conferenza stampa era poco focalizzato sul match di domani. Eppure, la partita si giocherà e la Juventus ospiterà il Milan di Pioli. Allegri avrà quasi tutti a disposizione: incertezza per Vlahovic e Alex Sandro, non al 100%. Bonucci è recuperato, assenti i soliti De Sciglio, Pogba e Kaio Jorge. Gli ultimi dubbi verranno sciolti nella rifinitura di domani mattina.

Sul finale però il tema legato a Federico Chiesa ravviva la conferenza. Interpellato dalla stampa, mister Allegri spiega come il 7 domani potrebbe partire tra i titolari nella sfida al Milan. Il tecnico bianconero bacchetta poi il proprio esterno offensivo: “Per lui l’anno prossimo dovrà essere la stagione della consacrazione perché ha 26 anni e non è più un ragazzino”.

È chiaro che la stagione di Chiesa non sia stata esaltante, come è altrettanto lampante che l’infortunio del gennaio 2022 abbia ancora un’incidenza importante con lo stato di forma del giocatore. Allegri stuzzica l’ex Fiorentina, giustificandone sì l’annata e il percorso, ma sottolineando un aspetto importante: l’età. Chiesa è ormai un giocatore maturo: il tecnico vede per lui un futuro in bianconero e pone l’accento sulla prossima stagione, definendola come “quella della consacrazione”. Una chiosa importante, un passaggio non indifferente nel rapporto – a tratti non idilliaco – tra l’allenatore livornese e l’azzurro. In soldoni, le parole di Allegri suonano come: “Federico, resta alla Juve… ma devi cambiare marcia!”.

Il futuro di Chiesa, tra permanenza alla Juventus e estimatori dall’estero

Il mercato è alle porte e, nonostante la stagione in chiaroscuro, Chiesa non perde di appeal internazionale e fa gola a molti club, sopratutto stranieri.

Non si placano le sirene dalla Premier League: in pole position c’è sempre il Liverpool, alla ricerca di nuove frecce nel proprio arco per riscattare una stagione al di sotto delle aspettative; Salah ha tanti chilometri nel motore, Mané ha lasciato l’estate scorsa e Firmino andrà via: per Klopp urge un restyling del fronte offensivo e il tedesco stravede per il figlio d’arte. Altra società d’oltremanica che guarda sempre con molto interesse in Italia è il Chelsea: il mercato roboante di gennaio è stato un buco nell’acqua e la potenza di fuoco non manca: i blues hanno risorse pressoché infinite e vogliono rinforzare ancora l’attacco dopo gli arrivi di Mudryk e Joao Felix, che però potrebbe rientrare all’Atletico Madrid.

Per chiudere il cerchio dei top team sulle tracce di Chiesa, non bisogna dimenticare il Bayern Monaco: come per il Liverpool, anche i bavaresi seguono l’italiano da diverso tempo e Tuchel, subentrato nel corso della stagione a Nagelsmann, vuole incidere su questa finestra di mercato estiva. In Spagna, invece, il 7 bianconero vede in Ancelotti un grande estimatore: Marco Asensio è in uscita e il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo puntello davanti… dunque occhio anche alla ‘Casa Blanca’.

Tanti estimatori di grande prestigio per Chiesa: il prezzo per la separazione dalla Juventus si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro… sempre che l’azzurro non si metta in testa di rimanere a Torino e dare il là alla stagione della consacrazione, per rimettere la ‘Chiesa al centro del villaggio’… bianconero.