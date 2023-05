Inzaghi a sorpresa: “Più importante della finale”. Annuncio su Skriniar

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ai danni dell’Atalanta di Gasperini a San Siro

L’Inter rialza subito la testa in campionato, dopo la sconfitta subita per mano del Napoli. grazie a questo nuovo successo, i nerazzurri ora sono aritmeticamente in Champions League e da qui ai prossimi giorni potranno preparare con ancor più tranquillità la finalissima di Istanbul.

Al termine della sfida contro l’Atalanta, mister Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono molto soddisfatto e contento. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, stasera probabilmente era la partita più importante di tutte quelle che abbiamo giocato fino ad ora. Conosciamo tutti l’Atalanta, abbiamo dovuto prepararci in 48 ore. Onore a questo gruppo, che mi sta dando grandi soddisfazioni. Abbiamo ascoltato poco e lavorato parecchio“.

La testa, inevitabilmente, è già proiettata al Manchester City: “Sarà fondamentale essere aggressivi. Per questo ora dobbiamo riposare e recuperare. Abbiamo speso molto, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie, oltre che qualche infortunato. Stasera probabilmente ha avuto qualche problemi pure D’Ambrosio“.

E Skriniar può farcela per la finale? “Ora vediamo, dalla prossima settimana comincerà a lavorare con noi“. Il tecnico piacentino, poi, risponde così alla domanda su quale sarà la gerarchia in attacco per Istanbul: “Si vedrà. Si faranno delle scelte, ma sempre per il bene della squadra. Per diverso tempo Lautaro, Dzeko e Correa si sono alternati bene e secondo me abbiamo fatto un grande lavoro di staff. L’impegno dei ragazzi è stato encomiabile“.

Inter-Atalanta, Inzaghi esalta Onana: “Grandissimo portiere”

Altro passaggio sul Manchester City: “È la squadra più forte del mondo, ma ce la giocheremo con tantissima fiducia. Nominare un giocatore in particolare non serve, sono uno più forte dell’altro. Stiamo cominciando a prepararla chiaramente, ma prima avevamo questa partita con l’Atalanta che era più importante di tutte le finali e le altre partite“.

Infine, Inzaghi spende bellissime parole per Onana, ma senza dimentica Handanovic con una precisazione: “Grandissimo portiere. Ha cercato di imporsi tutti i giorni e adesso si sta dividendo il ruolo con Handanovic, che a volte viene schierato. Ma non perché è il capitano, bensì perché è ancora un grandissimo portiere. Onana lo conoscevo, giocatore di grande esperienza. Ed è anche un grandissimo uomo, che non sbaglia mai l’atteggiamento. Quando non ha giocato non ha battuto ciglio, dando sempre il 100%“.