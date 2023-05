Gol e nuova vita per El Shaarawy: così cambia il suo futuro

Momento magico per il Faraone, ancora a segno con la maglia della Roma. Il suo futuro si deciderà al termine della stagione

Una nuova Primavera per Stephan El Shaarawy. Il Faraone ha segnato il suo nono gol stagionale, il settimo in Serie A, durante il match contro la Fiorentina.

Esterno a tutta fascia o attaccante non fa differenza, il giocatore di Savona, che il prossimo 27 ottobre compirà 31 anni, riesce sempre a dare il suo contributo. Quest’anno è stato davvero una pedina preziosa per Jose Mourinho, ma non è bastato per strappare il rinnovo. El Shaarawy non ha mai nascosto di voler continuare a giocare nella Roma, dove è riuscito a rilanciarsi dopo qualche anno più che complicato. L’appuntamento con Pinto è fissato a fine stagione, ma nel frattempo diverse squadre stanno sondando il terreno. D’altronde un giocatore come El Shaarawy, pronto per ogni evenienza fa davvero comodo a tutti. Come scritto su Calciomercato.it, ci sta pensando anche il Monza di Adriano Galliani.

Attenzione però anche a Milan e Inter. I rossoneri sono alla ricerca di un vice Leao e aggiungere in rosa un italiano non può che far comodo. El Shaarawy, dunque, aspetta la Roma, ma un ritorno al Nord è davvero possibile.

Fiorentina-Roma, El Shaarawy ancora decisivo: tifosi uniti

Nel frattempo El Shaarawy ha convinto davvero tutti. Il calciatore, che sogna il ritorno in Nazionale, dopo la rete contro la Fiorentina e l’ottimo primo tempo giocato al Franchi ha scatenato i tifosi.

Quelli della Roma chiedono l’immediato rinnovo e quelli del Milan, poi, promuovono il suo eventuale ritorno.

Che deve fà El Shaarawy per farsi rinnovare sto contratto? Grande Zio 💛❤️ — AODANI (@R6M9__) May 27, 2023

El Shaarawy jugando como en los viejos tiempos. 🥹 — Pxlarsito (@pxlarsito) May 27, 2023

Stephan El Shaarawy da Savona è il calcio — lorena 👸🏻 la finalista 🇭🇺 (@pellevgrinii) May 27, 2023

Che schifo El Shaarawy a zero, vuoi metter far entrare dalla panchina Rebic/Origi?👺👺 — Mattia (@acmattiam) May 27, 2023

El shaarawy da prendere subito — È UN ASSALTO CONTINUO 🇮🇹 (@assaltocontinuo) May 27, 2023

da quando stephan el shaarawy é stato accostato al milan sta segnando — PIOLI OUT (@sarettaaacm) May 27, 2023