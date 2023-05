Il futuro di Asensio è deciso: Ancelotti avverte Milan e Juve

Le ultime sul futuro del calciatore, che tanto piace a Milan e Juventus. Ecco le dichiarazioni del tecnico

E’ tutto da scrivere il futuro di Marco Asensio. Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia della rottura con il Real Madrid: il calciatore ha detto no alla proposta di rinnovo presentatagli dai Blancos ed è pronto a valutare le offerte di altre squadre.

Asensio ha recitato un ruolo importante in stagione, riuscendo ad arrivare in doppia cifra (sono 12 i gol realizzati e 8 gli assist), e non avrà di certo problemi a trovare una squadra di alto livello. In serata, nel frattempo, sono arrivate le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, che a margine del match contro il Siviglia, ha parlato anche del futuro del suo giocatore: “Di Asensio non so niente – riporta OKDiario -, ma prima dell’ultima partita tutto sarà chiarito. A livello personale è triste che se ne vadano perché sono stati molto importanti per noi (Fa riferimento anche a Nacho e Cheballos, ndr.)”. Parole queste di Ancelotti che sanno davvero di addio.

Calciomercato Milan e Juve: l’Italia sogna Asensio

Come detto, il futuro di Marco Asensio è davvero tutto da scrivere. Per il fantasista spagnolo c’è la fila, ma una decisione non è stata ancora presa.

Piace tanto a Milan e Juventus, ma è difficile che possano esserci le condizioni giuste per vederlo in Serie A. Più facile che l’avventura di Asensio continui in Francia, dove il Psg non si farà di certo problemi a presentare la giusta offerta per convincerlo. Il classe 1996 è finito nel mirino anche di diversi club inglesi, come il Newcastle, l‘Aston Villa, ma è possibile che il Manchester United faccia un tentativo. Asensio fa davvero gola a tanti e non passerà molto per conoscere la sua nuova squadra.