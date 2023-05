DIRETTA Serie A, Salernitana-Udinese e Spezia-Torino: segui la cronaca LIVE

Il palinsesto pomeridiano della trentasettesima giornata di Serie A prevede due gare alle 15: Salernitana-Udinese e Spezia-Torino

Entra nel vivo la trentasettesima giornata di Serie A, con ben quattro gare in programma oggi, sabato 27 maggio. Il programma parte alle ore 15 con due gare in contemporanea, Salernitana-Udinese e Spezia-Torino, che mettono in palio obiettivi decisamente agli antipodi.

La partita in terra campana si gioca semplicemente per la gloria, mentre la sfida dello “Stadio Alberto Picco” avrà delle ripercussioni fondamentali nella corsa salvezza. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Lecce, il club ligure si è portato ad un punto di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Verona. Per arrivare all’ultima sfida contro la Roma davanti agli scaligeri, la squadra allenata da Leonardo Semplici ha un’unica strada: vincere la sfida di oggi. Una missione non certo semplice, considerando la caratura degli avversari. In caso di vittoria, l’undici di Ivan Juric si proietterebbe momentaneamente all’ottavo posto in classifica, scavalcando il Monza.

Spostandoci in Friuli, il match dello “Stadio Arechi” rappresenta per i padroni di casa l’occasione di salutare in maniera trionfale i propri tifosi e di vendicare la clamorosa sconfitta dell’anno scorso (0-4) che non compromise la salvezza solamente per miracolo. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due partite.

Salernitana-Udinese e Spezia-Torino: probabili formazioni e dove vederle in TV

In programma sabato 27 maggio alle 15, Salernitana-Udinese e Spezia-Torino sono due esclusive di DAZN. Ecco le probabili formazioni delle due partite:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. All. Sousa

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Zeegelaar; Samardzic; Beto. All. Sottil

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: