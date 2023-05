Conte ‘bocciato’, scelta fatta per il grande ritorno in Serie A

Grandi movimenti in panchina in vista, ma per Antonio Conte arriva la ‘bocciatura’: scelto un altro allenatore da riportare in Serie A

Altri due weekend di campionato, con l’appendice delle finali delle coppe europee e della Final Four di Nations League, e la stagione calcistica andrà in archivio. Dopodiché, saremo già quasi nel pieno del calciomercato estivo, che come sempre riserverà non poche sorprese e ribaltoni, come possiamo già intuire dai movimenti in preparazione.

Si parlerà inevitabilmente di movimenti in panchina, con il destino di diversi tecnici appeso a un filo. I nomi più caldi sono quelli di Spalletti, Allegri, Mourinho, tra le big, ma occhio ad altre possibili sorprese. E naturalmente, ci si guarda intorno per quanto concerne il mercato dei tecnici liberi su piazza, ma anche per quanto riguarda allenatori al momento su altre panchine.

Un fronte particolarmente interessante potrebbe essere quello dei nomi ‘di ritorno’ in Serie A, dopo una assenza più o meno lunga per esperienze all’estero. Il primo nome che viene in mente è quello di Antonio Conte, attualmente disoccupato dopo l’anno e mezzo vissuto al Tottenham, che potrebbe essere un candidato di spessore per più di una panchina, visto il suo palmares.

Serie A, verso un estate di ritorni: ma il preferito non è Conte

Tuttavia, il curriculum, come sappiamo, a volte non basta. Non particolarmente brillante, il pugliese, sulla panchina degli ‘Spurs’ ed è per questo che si guarda a riportare in Italia anche altri allenatori.

Nel sondaggio quotidiano di Calciomercato.it, su Twitter, il nome più votato è stato infatti quello di Roberto De Zerbi, che appare pronto per il grande salto in una big dopo aver portato il Brighton per la prima volta in Europa. 36,4% delle preferenze per l’ex Sassuolo, staccando piuttosto nettamente gli altri. Interesserebbe un ritorno di Luis Enrique, a più di un decennio dai trascorsi con la Roma (28,8% dei voti). Solo il 21,2% delle preferenze per Conte, ancora meno per Tudor, che raccoglie solo il 13,6% dei consensi.