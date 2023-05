Bernardeschi, incubo Toronto: clamorosa decisione sull’ex Juve

L’avventura in MLS di Federico Bernardeschi potrebbe essere già arrivata al capolinea. Clamorosa decisione sull’ex Juventus

È iniziata nel peggiore dei modi la seconda stagione in MLS dei due italiani Lorenzo Insigne e soprattutto Federico Bernardeschi.

Il Toronto di Bradley occupa l’ultimo posto in classifica, con ben quattro sconfitte nelle prime sei giornate e uno spogliatoio che sarebbe ormai in rivolta. Dopo l’ultimo ko, l’ex Juventus in particolare ha avuto un duro sfogo in conferenza stampa parlando anche di “una squadra senza idee, forse dovrebbe cambiare qualcosa”. Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, nelle ore successive Bernardeschi e Insigne hanno organizzato insieme ad altri compagni di squadra una videochiamata per chiedere l’esonero del tecnico Bob Bradley. Il risultato è stato però un altro.

Toronto, Insigne e Bernardeschi da incubo: l’ex Juve fuori rosa

L’allenatore, papà di capitan Michael, ex Roma, è ancora al suo posto, mentre Bernardeschi è stato messo fuori rosa per la partita di domani contro il DC United.

Bradley ha motivato così la sua scelta: “La decisione non è stata una mossa disciplinare. Ma ci sono state molte discussioni interne questa settimana. E ho pensato che questo fosse il modo migliore per gestire il gruppo in vista della prossima partita”.

“Ma il piano è che Bernardeschi torni a disposizione per ripartire tutti insieme dopo questa settimana turbolenta”, ha anche annunciato l’allenatore. In ogni caso, i due italiani sono finiti nel mirino di critica e tifosi e la loro avventura in MLS è già in bilico.