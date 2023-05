Out 6 mesi per infortunio, il Milan chiede aiuto alla Juventus

Il Milan corre ai ripari sul mercato, possibile affare con la Juventus: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti in casa rossonera

Solo la nuova penalizzazione della Juventus potrebbe salvare il Milan. Il -10 inflitto ai bianconeri ha infatti riportato la squadra di Pioli in zona Champions League, l’ultimo disponibile per l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea.

I rossoneri, domenica sera allo Stadium, affronteranno proprio la Juve con la possibilità di chiudere il discorso quarto posto. Basteranno 4 punti contro i bianconeri e il Verona per centrare l’obiettivo minimo stagionale fissato da dirigenza e proprietà. Un traguardo che cambierà inevitabilmente anche le strategie del club in vista del calciomercato estivo. Dopo il rinnovo di Leao, la priorità di Maldini e Massara è diventata il centrocampista. Bennacer sarà costretto ai box per almeno sei mesi, fino al prossimo novembre, e la dirigenza del Milan deve ora accelerare per sostituire uno dei titolarissimi di Pioli. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in cima alla lista c’è Frattesi del Sassuolo. Il talento neroverde piace ai rossoneri che non sono però intenzionati a partecipare ad aste con le altre big di Serie A interessate al giocatore. Ma non solo Frattesi.

Calciomercato Milan, caccia al sostituto di Bennacer: tutti i nomi

Considerata la grande concorrenza italiana ed estera, non sarà facile per Maldini e Massara arrivare al giocatore del Sassuolo. La dirigenza, dunque, potrebbe presto valutare altri profili per il centrocampo.

Due nomi che potrebbero tornare di moda sono quelli di Zakaria e McKennie. Entrambi i giocatori di proprietà della Juventus sono destinati a rientrare a Torino nel prossimo giugno dai rispettivi prestiti al Chelsea e al Leeds. I due bianconeri sono ormai fuori dal progetto del club e rappresentano un’importante occasione per il Milan, magari con la stessa formula del prestito. Sullo sfondo c’è anche Thomas Partey: come riferito dal giornalista Ekrem Konur, la società rossonera sta monitorando la situazione del centrocampista dell’Arsenal. Infine, Pioli potrebbe anche spingere per il ritorno di Franck Kessie. Come noto, l’ivoriano è in bilico al Barcellona e si parla già di un possibile ritorno in Serie A. Staremo a vedere.