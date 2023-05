Juventus tutta italiana: tornano subito a casa

Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti e altri protagonisti: che cosa succederà nell’estate di calciomercato del PSG di Luis Campos pronto a cambiare di nuovo

Quella che si sta concludendo è stata, senza ombra di dubbio, l’ennesima stagione deludente per il PSG di Nasser Al-Khelaifi.

Il club francese, forte dell’ennesima campagna acquisti faraonica, ha iniziato l’annata sotto i migliori auspici e puntando fortissimo sulla stella di Lionel Messi. L’attaccante argentino, che a metà annata ha trionfato al Mondiale in Qatar, non è riuscito però ad incidere negli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco ed ha abbandonato la competizione, il grande sogno della proprietà, con troppo anticipo rispetto ai piani. E’ per questo che, nella prossima estate di calciomercato, Luis Campos, responsabile delle operazioni al PSG, è pronto ad operare l’ennesima rivoluzione e sarà da valutare, con particolare attenzione, anche il futuro dei due giocatori italiani sotto la Torre Eiffel: Gigio Donnarumma e Marco Verratti, entrambi campioni d’Europa nel 2021 sotto la guida del commissario tecnico Roberto Mancini.

Calciomercato, quale futuro per Donnarumma e Verratti

Le situazioni legate al futuro di Gigio Donnarumma e Marco Verratti sembrano profondamente differenti. Il primo, estremo difensore cresciuto al Milan, ha vissuto una stagione di alti e bassi che si sta però concludendo nel migliore dei modi, basti pensare alla prestazione contro il Marsiglia di Alexis Sanchez. La posizione di Donnarumma non sembra in bilico in vista della prossima stagione in casa PSG, mentre potrebbe essere diverso il discorso legato a Verratti. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di una possibile partenza dell’ex centrocampista del Pescara con diverse voci sui contatti con Manchester City, Barcellona e Real Madrid.

Diversi top club monitorano quindi il futuro di Verratti. Inoltre, in uno dei suoi ultimi cinguettii su Twitter, Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha anche parlato di un certo rumor su una possibile trattativa per portare proprio Donnarumma e Verratti alla Juventus.