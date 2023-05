HIGHLIGHTS | Il Sassuolo fa e disfa: pareggio pirotecnico al ‘Ferraris’ e lacrime per Quagliarella

Al termine di una gara molto movimentata, termina in parità il confronto tra Sampdoria e Sassuolo. Ecco l’andamento della gara

Il primo anticipo della trentasettesima giornata di Serie A ha regalato molte emozioni. Al termine di 96 minuti piuttosto intensi, Sampdoria e Sassuolo non si fanno male e chiudono le ostilità in parità sul risultato di 2-2.

L’avvio è da cuore forti. Al minuti 7, capitalizzando al massimo un erroraccio di Ferrari, Gabbiadini sfrutta al massimo un dai e vai e non lascia scampo a Consigli con una conclusione sulla quale il portiere del Sassuolo non può nulla. Neanche il tempo di rimettere il pallone a centrocampo e i gli uomini di Dionisi la pareggiano con un gol di Berardi, al decimo centro stagionale. Dopo qualche minuto è Matheus Henrique a completare la rimonta, sfruttando al massimo un’azione ben congegnata.

La partita è molto aperta, con i blucerchiati che non si perdono d’animo e provano a far breccia nel muro difensivo del Sassuolo, che si rende pericoloso ogni qualvolta riesce a distendersi in verticale. A poco più di dieci minuti dal triplice fischio, è un autogol di Erlic a regalare il pareggio alla Samp: a mettere il sigillo definitivo sul pareggio è stato Turk, con due parate strepitose su Defrel. Nel finale, toccante saluto di Quagliarella al suo pubblico: il bomber blucerchiato, sostituito da Stankovic, ha lasciato il campo in lacrime.

CLASSIFICA SERIE A: NAPOLI 86, Lazio 68, Inter 66, Milan 64, Atalanta 61, Roma 60, Juventus 59, Monza 52, Bologna 50, Torino 50, Fiorentina 50, Udinese 46, Sassuolo* 45, Empoli 42, Salernitana 39, Lecce 33, Spezia 31, Hellas Verona 30, Cremonese 24, Sampdoria* 19

Una partita in meno *