Giallo al Mondiale Under 20: nella sua squadra c’è solo lui

S’infittisce la misteriosa trama sulla provenienza del difensore centrale diciassettenne, parte della formazione Nigeriana Under 20 al Mondiale

Lo scenario giovanile del Mondiale Under 20 rapisce la scena mediatica internazionale, mentre nel Bel Paese si seguono da vicino le prestazioni dei ragazzi del tecnico Nunziata anche in ottica top club.

Peccato che gli azzurrini non abbiano sfruttato l’occasione di migliorare il proprio score durante la partita contro la rappresentativa nigeriana, decisamente meritevole del 2-0 maturato sul finale. Ed è da lì che dovranno ripartire per fare bene contro la Repubblica Dominicana, così da non far sfumare anticipatamente il sogno degli ottavi di finale.

Quel che tuttavia ha sconvolto letteralmente gli appassionati è stato un fatto piuttosto curioso e misterioso, saltato fuori proprio a seguito della stessa partita della Nazionale Italiana contro la Nigeria.

Clamoroso in Nigeria: il calciatore unico volto del ‘suo’ club

Ebbene tra le file della formazione africana figura Daniel Bameyi, privilegiato con la fascia da capitano e autore di una buona prestazione complessiva, sul quale non ci sarebbero conferme in relazione alla provenienza del suo club.

Il giallo s’infittisce analizzando il profilo della squadra Yumyum FC su ‘transfermarkt’, che riporta il nome di Bameyi come unico e solo calciatore in rosa. Non esistono altri dettagli volti a identificare ove questa squadra abbia sede legale, quale siano città e stadio di appartenenza. Non figurano neppure i nomi di altri calciatori in rosa o di dirigenti chiamati a completare l’organigramma societario, tantomeno logo e divise ufficiali. Mistero incredibile.