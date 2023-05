Futuro ancora al Napoli: UFFICIALE il rinnovo fino al 2027

Gli azzurri blindano uno dei protagonisti dello Scudetto. Contratto di quattro anni con opzione per ulteriori 12 mesi

Sono giorni di riflessioni in casa Napoli. La festa Scudetto non è ancora finita, in una città che non vuole smettere di esultare e gioire, ma Aurelio De Laurentiis è chiamato a programmare il futuro.

Sono tanti i nodi da sciogliere, dal futuro di Giuntoli, che continua ad essere nel mirino della Juventus, a quello legato alla panchina.

Ma gli azzurri dovranno fare i conti con i possibili assalti per i loro campioni. Osimhen e Kim sono i giocatori che più di tutti rischiano di fare le valigie. I club stranieri sembrano davvero pronti a soddisfare le richieste dei campani.

Calciomercato Napoli, UFFICIALE il rinnovo di Rrahmani

Nel frattempo il Napoli ha blindato uno dei protagonisti della grande cavalcata, che ha portato al titolo. Gli azzurri attraverso i propri canali ufficiali ha annunciato di aver trovato un accordo per il rinnovo di Amir Rrahmani fino al 30 giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno.

“La SSC Napoli – si legge sul sito ufficiale dei campani – comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028“.